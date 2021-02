“Me alimento con amor hacia mí”: el reflexivo mensaje de Katherine Porto al ser criticada por su celulitis

Katherine Porto se unió a la ola de ‘amor propio’ que cada vez toma más fuerza en redes sociales. Luego de que la actriz publicara una fotografía en su cuenta de Instagram en la que posó sin complejos y dejo al descubierto su celulitis, varios seguidores la criticaron por su aspecto físico.

Cansada de esos comentarios, Porto publicó un extenso y reflexivo mensaje en la red social que dejó claro lo orgullosa que está de lo que tiene y en el que invitó a sus seguidores a dejar a un lado las opiniones sobre el aspecto de las demás personas y ahorrarse las críticas al respecto.

La modelo inició el mensaje con tono irónico, con el que acompañó la fotografía en la que aparece en traje de baño. “Aquí estresada por mi celulitis, qué haré”, escribió.

Asimismo, se refirió a los esfuerzos que hacen muchas personas en las redes sociales por aparentar que su cuerpo es perfecto.

“Dios no soy digna de respeto porque no tengo el cuerpo perfecto, tengo flacidez, celulitis, tetas reales que se caen, no me meto hormonas para que me salgan músculos. No vivo obsesionada con entrenamientos, proteínas, pastillas para quemar grasa y verme como las reinas de Instagram...”, agregó en la foto en la que luce un bikini negro.

En otra imagen, Porto expresó que le hizo daño a su cuerpo por estar apegada a esa obsesión de parecer perfecta ante los demás y de aparentar que es la “reina” de Instagram, por lo que reafirmó que “me cuido, hago ejercicio, como sano y me alimento con amor hacia mí”.

La publicación despertó algunas opiniones y fue aplaudida entre sus verdaderos fanáticos. “¡Divina! Así es que se había”, “Así es, un mensaje real y contundente”, “Estrías, celulitis, rollitos, esas cosas son las que nos hacen mujeres perfectas”, “Tener celulitis no nos hace menos mujeres, hace parte de nosotras”, escribieron algunos.

Por otro lado, Porto fue tendencia hace unas semanas porque se volvió a casar bajo un ritual en la reserva One Love.

Años atrás, la actriz sorprendió a sus admiradores tras anunciar que se había casado en secreto con su pareja, Max Oldham. La actriz llevó a cabo la ceremonia en 2016, y decidió renovar sus votos matrimoniales este año, de un modo completamente diferente.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en las redes sociales de la famosa artista, en esta ocasión quiso casarse, de nuevo, a través de un ritual en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se realizó una ceremonia espiritual y muy relajada.

En medio del ritual, la pareja se despojó de las prendas y quedó en traje de baño, lavaron y secaron los pies del otro, se cogieron de las manos y disfrutaron de un breve espacio para orar. Tras este espacio de unión, cada uno recibió un masaje y se dirigieron al río, donde continuarían con el ritual.

“Dije que sí nuevamente a Max Oldham bajo el ritual one love, una ceremonia de amor que fusiona la magia de la sierra, los sonidos de la naturaleza mezclados con el sound healing de la flauta y el violín, un masaje yin yang, un ritual de limpieza energética y un baño 7 hierbas sanadoras que purifica nuestra unión”, escribió en el pie de foto de la publicación.

