“Ellos se contactaron conmigo para que me aplicara la vacuna y yo asistí a la cita”: cirujano plástico señalado de ‘saltarse’ fila en vacunación

Este lunes 22 de febrero se conoció el primer caso de un colombiano que se saltó la línea de vacunación y, con mentiras, se hizo vacunar contra el covid-19 en Santander. Se trata del cirujano plástico Camilo Reyes, quien recibió la primera dosis de Pfizer en la Clínica Foscal, afirmando que el Ministerio de Salud lo había llamado para recibir la vacuna.

El profesional, que es especialista en cirugía facial y de nariz, nunca ha trabajado con pacientes covid-19 y no está en la lista de priorización de la fase uno del personal de salud, razón por la cual no debía recibir el fármaco en este momento.

“Ya se hizo la investigación y no es cierto que el Ministerio de Salud llamará al médico, esto no puede volver a pasar”, afirmó el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, quien, además, aseguró que “puede existir una trasgresión al Plan Nacional de Vacunación, esto puede acarrear sanciones disciplinarias, administrativas y penales, esto lo vamos a llevar al comité de ética médica”.

Ante la polémica generada, Reyes contó su versión de los hechos en una entrevista exclusiva para el diario de Santander Vanguardia. El médico dejó en claro que simplemente siguió instrucciones.

“Yo recibí los correos del ministerio, donde dice cómo hacer la aplicación. Hice todo el proceso y posteriormente ingresé a la página de la plataforma para saber en qué fase de priorización estaba yo”, dijo Reyes al medio.

Al momento de revisar en que fase se encontraba, Reyes se percató que hacía parte de la lista de priorizados, los cuales comenzaron la vacunación el pasado 17 de febrero.

“El jueves de la semana pasada salí del consultorio en horas de la tarde. Luego mi asistente me contacta para avisarme que el proceso de mi vacuna iba a ser el siguiente día, en las horas de la mañana. Ella lo hace luego de recibir una llamada del Ministerio de Salud”, señaló Reyes.

En la entrevista, el médico explicó que fue citado para la vacunación el viernes 19 de febrero junto a dos colegas, una dermatóloga y un anestesiólogo, los cuales tampoco trabajan con pacientes covid-19.

Reyes señaló que mientras estaban esperando su turno, el personal de enfermería se acercó a la dermatóloga y le dice que aún no es el momento de su vacuna. Sin embargo, el anestesiólogo y Reyes continuaron el proceso y posteriormente recibieron la dosis.

“Nos indicaron por donde seguir. Nos tomaron unos datos para el proceso de ingreso y nos aplicaron la vacuna”, puntualizó el médico.

Respecto a las críticas que ha recibido por redes sociales, el cirujano manifestó a Vanguardia que “yo hice lo correcto. Me parece injusto lo que está pasando en este momento conmigo. Yo seguí el proceso que indica la plataforma. Ellos me llamaron, yo no los llamé a ellos, ellos se contactaron conmigo para que me aplicara la vacuna y yo asistí a la cita. Ellos tomaron mi documento, corroboraron la información”.

Cirujano plástico acusado de saltarse plan de vacunación en Santander. Cortesía: Vanguardia

El caso se conoció porque el mismo Camilo Reyes, publicó una foto a través de su Instagram en donde celebraba que ya había sido vacunado, “Hoy comienza la esperanza, les confieso que salieron algunas lágrimas, al recibir esta primera dosis, los médicos y profesionales arriesgamos nuestras vidas”, decía su publicación que fue borrada posteriormente.

En un comunicado que envió la Clínica Foscal frente al caso de Reyes, aseguran que se consultó con el ministerio y la entidad les indicó que en ningún momento se realizarán ese tipo de agendas en el plan de vacunación. “Lo anterior, nos llevó a elevar los filtros de control y metodología de validación”, afirman en el comunicado.

Por el momento, el caso se encuentra en investigación, pero se espera que el Ministerio de Salud emita un comunicado con las sanciones correspondientes por este hecho.

Vacunación Santander:

Según el Ministerio de Salud, en Santander se registran 14.670 profesionales de la salud y de apoyo, de los cuales, 4.658 son de atención en UCI contra el virus. Así, y con las dosis recibidas (2.388 vacunas de Pfizeren), el departamento adelantaría la inmunización de la mitad del personal que presta servicios en primera línea, el cual tendrá que esperar 28 días para aplicarse la segunda dosis.

De esos biológicos, el Hospital Universitario de Santander recibirá 582, el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, un total de 222; Fosunab recibirá 810 dosis y el Hospital Internacional de Colombia, HIC, en Piedecuesta, 606.

“Queda un remanente de 168 dosis, el cual de acuerdo a criterio técnico, de acuerdo a la necesidad aquí en nuestra primera línea de atención que son nuestros trabajadores de la salud, estaremos entregando, de acuerdo a los lineamientos que del propio Ministerio y la Secretaría de Salud para poder atender y poder avanzar en esta primera fase de la primera etapa de vacunación”, comentó el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.

De acuerdo con la administración departamental, actualmente cuenta con 3.356 casos activos y una ocupación UCI de 171 pacientes sospechosos o con covid-19 —cinco de ellos trasladados desde otros departamentos— y 226 internados por otras patologías, lo que le deja con un margen de 237 camas libres, que equivalen a 37,3 por ciento del total.

