James Rodríguez se estrena como streamer en Twich jugando Call Of Duty: War Zone

El jugador colombiano James Rodríguez sorprendió a sus seguidores y fanáticos al estrenarse como streamer en la plataforma Twich, jugando al popular juego en primera persona Call of Duty, en su modo battle royale: War Zone.

El central del Everton abrió su cuenta con el nombre de ‘jamesr1222’ e inició su primer directo, este lunes 22 de febrero, con lo que los fanáticos del fútbol podrán estar más cerca del 10 de la Selección Colombia.

Rodríguez empezó la transmisión con un “Up the toffees”, algo que alegró a los fanáticos ingleses que seguían el directo, además demostró que en Call Of Duty Warzone tiene algo de nivel, pero aseguró que no juega tan bien como lo hace con una pelota de fútbol.

Los malos tenemos derecho a jugar. No me digan malo, que no sé qué... solo energía buena. Si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Las huev**.

El exjugador del Real Madrid se mostró muy abierto con los fanáticos que lo siguieron a esa hora e incluso enseñó a su hijo Samuel en pleno directo y habló con su hija Salomé en pleno directo.

Durante la partida, James falló un tiro y se le pudo escuchar: “¡qué manco home!”. Como también se le vio bromeando con sus amigos: “Dale a la pecueca”.

En la transmisión contestó preguntas a los seguidores de distintos equipos. Uno incluso le preguntó si llegaría al club catalán Barcelona, a lo que contestó: “¿James al Barça? Mmm”, respondió mientras movía la cabeza evidenciando que le cuesta verse de azulgrana debido a su amor por el Real Madrid. Otros lo pidieron para Pasto y Tolima y dijo: “Saludos para Pasto y para mi Tolima”.

Más adelante, un usuario le preguntó si tendría una aventura con la actriz porno colombiana Esperanza Gómez a lo que el goleador del mundial de Brasil 2014 respondió: “James Rodríguez y Esperanza Gómez?... Me han dicho que Esperanza Gómez es una actriz porno pero no lo sé”.

La transmisión fue un éxito y parece que seguirá haciendo transmisiones por medio de Twich, pues prometió hacer otro este martes próximo y lo que es seguro es que no le faltarán los seguidores viendo que en el primer día llegó a tener más de 15 mil personas conectadas.

Pulla para Zidane: medios deportivos madrileños elogiaron el nivel de James Rodríguez con el Everton

James Rodríguez fue protagonista en el clásico entre Liverpool y Everton, el pasado fin de semana, por la jornada 25 de la Premier League. El mediocampista colombiano marcó el camino del triunfo de los ‘toffees’ con una exquisita asistencia para que Richarlison abriera el tanteador y fue determinante con sus pases y su visión de juego, en los 62 minutos que estuvo en cancha.

Su destacada actuación fue motivo de halagos por parte de la prensa británica, que lo resaltó como uno de los pilares del cuadro azul y blanco. También se sumaron los medios ibéricos, que siguen de cerca los pasos del talentoso cucuteño, tras su salida del Real Madrid, y se rindió a sus pies por su rendimiento ante los ‘reds’; mandándole un mensaje al entrenador del cuadro ‘merengue’, Zinedine Zidane, quien casi no lo tuvo en cuenta mientras compartieron en el club de la capital española.

El diario Marca hizo hincapié en la ‘magia’ del colombiano; indicó que su zurda es una fuente de fantasía y que sus apariciones son determinantes, como quedó consignado en un apartado del artículo, que tituló La asistencia ‘imposible’ de James Rodríguez para destrozar al Liverpool.

