“Son hermanitos”: Yerry Mina comparó a La Liendra con Richarlison, su compañero en el Everton

Yerry Mina comparó a Richarlison con 'La Liendra'. Reuters/Molly Darlington

Yerry Mina y James Rodríguez no solo son protagonistas dentro del campo de juego, con los colores del Everton, en la Premier League. También se han llevado los flashes, por sus participaciones en las publicaciones de los canales oficiales de la escuadra de Liverpool, donde han demostrado su buen humor y la alegría que irradian en el plantel.

La cuenta de los ‘toffees’ en español compartió, en las últimas horas, una divertida entrevista en la que los futbolistas ‘cafeteros’ respondieron preguntas particulares sobre algunos de sus compañeros en el club inglés.

Uno te de los interrogantes fue si le habían dicho a Richarlison que se parecía a ‘La Liendra’, célebre personaje colombiano que crea contenido para redes sociales. El mediocampista y el defensor central no pudieron contener la risa, pero fue este último el que asumió la vocería y respondió: “Eso se sabe, mijo. Son igualitos, yo creo que son de la misma mamá”, dijo el oriundo de Guachené.

El talentoso jugador brasileño no fue el único al que se refirió Mina, también reveló la manera como le dice al delantero Dominic Calvert-Lewin, autor de 13 goles en la liga local el curso. “Yo siempre le digo el hombre en llamas, en este momento anda bien. The man on fire”, indicó el zaguero.

¿Un apodo 🇨🇴 para @CalvertLewin14?



El hombre en llamas. THE MAN ON FIRE 🔥😂 pic.twitter.com/zPqW31Nqgy — Everton (@EvertonESP) February 22, 2021

En la entrevista también hubo espacio para hablar de la música en el vestuario del Everton y el defensor ‘cafetero’ confesó que James Rodríguez asume el papel de DJ, quien suele poner reguetón; la situación cambia cuando están solos, y suman salsa y vallenato al repertorio.

En este momento, Yerry Mina se encuentra recuperándose de una lesión en la pantorrilla que lo obligó a retirarse del juego entre los ‘toffees’ y el Manchester City, de la semana pasada. El entrenador Carlo Ancelotti confirmó, un par de días atrás, que el tiempo estimado de recuperación es de tres a cuatro semanas y se encendió la alarma en las filas de la selección de Colombia, con Reinaldo Rueda a la cabeza.

El cuerpo técnico del combinado nacional espera que se recupere de manera óptima para que pueda ser parte de la nómina que afronte los duelos de las fechas cinco y seis de las clasificatorias, ante Brasil y Paraguay, a finales del mes de marzo; compromisos en los que no solo es duda por su estado de salud, también por las medidas restrictivas del gobierno británico, por cuenta del coronavirus, que le impedirían sumarse a la ‘tricolor’, igual que James Rodríguez, Jéfferson Lerma y Dávinson Sánchez, por mencionar a algunos.

Le puede interesar: