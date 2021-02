“Yo he criticado a Pékerman por perezoso, por desactualizado y porque siempre pensó más en el negocio”: Carlos Antonio Vélez

El periodista Carlos Antonio Vélez. Foto cortesía de Futbolred.

José Néstor Pékerman rompió el silencio y volvió a aparecer ante las cámaras, el pasado miércoles, en entrevista exclusiva con TNT Sports. En el diálogo, reveló detalles de su paso por la Selección Colombia, en el que lideró un proceso exitoso que llevó al equipo nacional a las Copas de Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El salto al escenario del estratega argentino, hizo que uno de sus más acérrimos detractores arremetiera contra él. Se trata de Carlos Antonio Vélez, quien se pronunció sobre el timonel, en su editorial Palabras Mayores, y explicó los motivos por los que ha sido duro con él y sigue cuestionando la labor que hizo al frente de la ‘tricolor’.

“Es bueno aclarar algunas cosas porque llevo diez años callado. Resulta que los babosos, los imbéciles, que en todas partes hay, y en Colombia por cantidades, dicen que Vélez critica a Pékerman porque no le da entrevistas . De una vez respondo: no soy entrevistador, no soy reportero, aunque me gustaría serlo. Yo no vivo de las entrevistas”, apuntó, un par de días atrás.

El célebre periodista deportivo fue más a fondo; criticó a los colegas que aplaudieron a Pékerman y señaló, sin pelos en la lengua, las debilidades del argentino como estratega. “Están tacando burro y como no ven lo que yo veo o si lo hacen no lo dicen. No tienen lo que yo sí tengo, y me sobran. Yo he criticado a Pékerman por perezoso, por desactualizado y porque siempre pensó más en el negocio” , agregó.

Aseguró que ‘don José’ no ha vuelto a los banquillos porque los dirigentes saben que se estancó en materia de conceptos nuevos en el fútbol y que por esta razón eligen a otros candidatos. “El señor sale a hablar porque no tiene trabajo. Habla de propuestas y de haber rechazado ofertas pero no fue así; lo que pasó con él fue que lo ofrecieron empresarios y los equipos prefieren a otras personas porque no lo necesitan o no lo quieren. Esto último fue lo que le pasó a este personaje, porque en el mundo del fútbol todos saben que está desactualizado. Es el típico lobo con piel de oveja” , puntualizó.

También indicó que el entrenador argentino perdió vigencia y que decidió no referirse al tema por años, porque estaba convencido de que no valía la pena. “Llega un momento en el que uno se cansa de escuchar estupideces y yo ya me mamé. Me impresionó cuando dijo yo intenté la formación y no pude. Ah, el señor intentó la formación, en siete años, y no pudo. Esa es la mentira más grande que he escuchado. Como dirían en Argentina: que lo parió. Tuve que hacer catarsis, porque por mucho tiempo pensé que no era necesario hablar de un tipo liquidado, que no va a volver aunque muchos quieran” , finalizó en su comentario en el programa de Antena 2.

Le puede interesar: