“Lo mío está muy avanzado, vamos a llegar a un acuerdo”: Rafael Santos Borré les da esperanza a los hinchas de River con su renovación

Si hay algo que preocupa a la hinchada de River Plate es la continuidad de su goleador, Rafael Santos Borré. El atacante, quien se sigue consolidando como el máximo artillero del equipo en la era Gallardo, aún no ha renovado su contrato y se especula con su posible salida, pero las recientes declaraciones del jugador parecen haber puesto fin a todos los rumores.

Y es que Borré se ha convertido en uno de los pilares en el ataque de River, pero su contrato vence en junio de este año y el temor sobre su futuro está atormentando al club desde hace un tiempo . Tras el gol conseguido en la victoria 3-0 sobre Rosario Central, el barranquillero dio un parte de tranquilidad sobre la renovación de su contrato.

Actualmente, el 25% del pase del delantero de 25 años pertenece al Atlético de Madrid de España, si River quiere quedarse con él, deberá negociar la adquisición de esa porción de su pase que costaría alrededor de 3.5 millones de dólares. Lo claro es que Borré tiene intención de continuar en la entidad millonaria a la que llegó a mediados del 2017.

“Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”, confirmó.