Jessica Cediel responde a los comentarios sobre el supuesto uso de ropa para estilizar su figura

Jessica Cediel - Modelo y presentadora. @jessicacedielnet

Tras varios años de estar fuera del país, y fuera de la pantalla chica colombiana, la modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel se ha tomado las noche de los sábados del Canal Caracol al estar al frente de ‘Bingos Felices’, una nueva sección del popular programa de humor colombiano Sábados Felices. En las últimas horas, y a través de sus historias de Instagram, la bogotana contestó al comentario de una seguidora que le advirtió que se le notaba que estaba usando ropa interior con relleno, para hacer que sus glúteos se vieran más grandes. Ante la alerta, Cediel aseguró que la intensión de la seguidora era confusa en cuanto a si hacía el comentario de manera positiva o negativa, pero que, para aclarar, nunca ha utilizado este tipo de prendas, ni juzga a quienes lo han hecho.

“Recibí el mensaje de una mujer que me dijo, ‘Jessi, ten cuidado con los calzones de relleno que utilizas porque a veces hay videos y fotos en donde se te ven, pero en otras no, entonces para que lo tengas presente”, comenzó a relatar la expresentadora del programa matutino Muy Buenos Días que, además de ello, aseguró que se sintió confundida ante el comentario, “¿Cómo así que calzones de relleno? No entiendo”.

Cediel explicó que nunca en su vida a hecho uso de esa prenda, y que tampoco está en sus planes hacerlo, aclaró que aunque no juzga a nadie por usar este tipo de ropa que hace que la figura se vea estilizada y voluptuosa, pero que simplemente no es su estilo.

Jessica pasó por un complicado proceso luego de someterse a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus glúteos. Aunque le había dicho que le iban a inyectar una sustancia para que su piel se vera más firme y sus glúteos se notaran tonificados, años más tarde su salud se vio gravemente afectada por la presencia de biopolímeros en los músculos de su espalda media y baja.

La presentadora, que estuvo en el popular programa ‘El gordo y la Flaca’ de Univisión, ha tenido que someterse a varios procedimientos quirúrgicos para remover las secuelas del tóxico material. A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó un crudo video en donde mostraba el proceso de extracción, el largo momento de recuperación, y los días difíciles que tuvo que pasar a causa de sus dolores físicos y su malestar emocional, al verse enfrentada a esta situación.

Jessica Cediel se defiende por comentarios de su cuerpo

Al recordar la cirugía en el video en el que le contestó a la seguidora que la acusaba de usas ‘calzones levantacola’, Cediel aseguró que sus glúteos quedaron muy pequeños luego de la cirugía de remoción de biopolímeros pero que, apegado al proceso, su cola ha ido aumentando de masa muscular a causa de la comida y el ejercicio, además de asegurar que, por genética, ya es una mujer con curvas.

Jessica aseguró que el cambio en la apariencia de su silueta se debe a la ropa y a la intención con la que se viste para cada día, y que la ropa es engañosa, “hay días en lo que uno se quiere montar, se quiere arreglar, se quiere apretar, para que todos los atributos salgan, pero hay otros días en lo que uno se quiere vestir relajado, normal, sin maquillaje, sin producción”.

La presentadora aseguró que su estilo era más relajado y que, a causa de las exigencias de su trabajo siempre tiene que maquillarse y vestirse con cierto tipo de ropa, pero que en su vida cotidiana le gusta estar lo más natural posible.

“Puede ser la ropa, el ángulo de la foto, cómo te sientas en esos días (...) yo no sé si el comentario vino con amor o no, teniendo en cuenta mi antecedente con ese tema y con esa zona del cuerpo (...) desde que uno tenga salud y esté bien, eso es lo importante. Hay que darle prioridad a lo que debe dársele prioridad”, dijo Jessica quien, además de ello, invitó a hablar de manera positiva de otras personas, principalmente entre mujeres pues, según ella, entre las mujeres es en donde más existen este tipo de situaciones.

“Ojalá cada palabra que salga de nuestra boca sea algo positivo, sea para admirar a otra, para edificar a otra, no para destruir (...) cada quien da lo que tiene el corazón (...) La invitación es para que hagamos esos niñas y niños, sobre todo las niñas, tristemente y desgraciadamente nuestro género es el que más destruye y ataca, y más en plataformas sociales. Seamos felices y agradecidos. Admiremos lo bonito de lo demás y verán que todo se nota, se recompensa y se devuelve que es lo más importante”, concluyó Cediel.

Le puede interesar: