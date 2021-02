Laura Archbold contó como se la llevan Laura Londoño y Mabel Moreno en set de ‘Café’

'Café con aroma de mujer'. (Colprensa-Canal RCN).

Laura Archbold, actriz y novia de Diego Cadavid, en entrevista con ‘Diva Rebeca’ contó diferentes cosas de su vida, como conoció a su pareja, por quien voto en las elecciones y como le ha ido en la nueva grabación de ‘Café con aroma de mujer’, protagonizada por William Levy y Laura Londoño, inspirada en la historia original de Fernando Gaitán.

Se espera que la telenovela sea estrenada este año y, sea transmitida en Colombia por el canal RCN, que es uno de los líderes en la realización del proyecto de la mano de Telemundo.

Se sabe que tendrá algunas modificaciones temporales pues, algunas cosas que pasaban en 1994, cuando fue hecha la novela, no pasarían en la época en la que estamos ahora.

“El público va se va a sorprender con los cambios, que comienza con el nombre. Ya no se llama ‘Café con aroma de mujer’. Nuestra versión se llama ‘Café’. Aun así, será fiel al espíritu de la versión original (...) Por ejemplo, ellos (Gaviota y Sebastián) se separan al inicio de la novela y después pasan años sin saber uno del otro. Eso sería imposible en la era de las redes sociales”, comentó la protagonista de la producción en una entrevista con la agencia Efe.

El personaje, encarnado por el periodista Omar Vásquez, aprovechó el espacio y que la actriz hace parte de las grabaciones del reencauche de ‘Café, con aroma de mujer’ e interpreta a la hermana del protagonista, y le preguntó cómo ha sentido el ambiente entre Laura Lodoño y Mabel Moreno en la producción, pues cuando compartieron set en la Ley de Corazón, las actrices tuvieron algunos inconvenientes.

A lo que Archbold, se mostró un poco sorprendida y comentó que “yo me estoy desayunando” y continuo “Si tuvieron o no algún problema yo no me he enterado, Son muy buenas actrices porque allá les va divinamente, yo las veo regias”.

En la entrevista la presentadora también le pregunto sobre cómo le ha ido trabajando con mujeres, a la que la actriz menciono que le ha ido muy bien trabajando con mujeres y que cree que ese pensamiento de que las mujeres son rivales es una construcción del patriarcado.

A mi me molesta mucho cuando amigas y cuando las mujeres me dicen hay es que yo me llevo mejor con los hombres. Yo digo, o sea ¿Los hombres se volvieron mejores amigas qué nosotras?, creo que es una construcción del patriarcado que nos han mentido un monto de mentiras en la cabeza.

En la entrevista Omar Vásquez, también averiguo si alguna vez Laura Archbold había abortado, pues ha sido abierta apoyando la iniciativa de la legalización del aborto. A lo que respondió que nunca ha tenido la necesidad de hacerlo, y que cada mujer tiene su verdad y motivaciones para tomar esta decisión.

Pelea entre Laura Londoño y Mabel Moreno en la ley del corazón

En agosto de 2020 Laura Londeño le contó a ‘Diva Rebeca’ que el ambiente en la segunda entrega de la serie estuvo muy tensionante, pues ella no planeaba volver a grabaciones y pretendían dejar a su colega como personaje principal, pero luego llegó a un acuerdo con el equipo y siguió liderando. A causa de esto, el ambiente sí cambió mucho cuando retomaron grabaciones y se enfrentaron en varias oportunidades.

Entre los inconvenientes que se presentaron se dio que Mabel Moreno “Decir textos de Julia cuando ella tenía otro personaje, por ejemplo”, comentó sobre lo sucedido la actriz.

Finalmente, el publico noto el inconveniente de las dos pues, Londoño sacó de una publicación a su colega y dejó solo a Lina Tejeiro, a lo que respondió que “Si a mi no me quieren, pues yo tampoco”.





