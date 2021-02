Silvestre Dangond incursiona en el mundo automotriz en Miami

Silvestre Dangond en su negocio. Foto: Instagram @take_thekey

Al igual que sus colegas musicales Paola Jara y Jessi Uribe, el cantante vallenato guajiro Silvestre Dangond decidió emprender durante la pandemia de covid-19, pero no en su país natal Colombia, sino en Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente.

Silvestre Dangond, cantante vallenato colombiano. Foto: Colprensa.

El negocio del intérprete de ‘Las locuras mías’ se llama ‘Take the Key’ (‘Toma la llave’) y, según informó el mismo Dangond, este emprendimiento busca comprar automóviles usados, repararlos, dejarlos como ‘nuevos’ y venderlos al público estadounidense.

Silvestre Dangond en su negocio. Foto: Instagram @take_thekey

La empresa del colombiano ya cuenta con carros que están entre los 10 mil y 100 mil dólares de modelos relativamente nuevos, pues se encuentran modelos del 2017 en adelante. Dangond hizo varias publicaciones en Instagram, donde le dijo a sus millones de fans en América Latina que lo pueden encontrar atendiendo su negocio, anuncio que para muchos fue entendido como un receso musical del artista.

“Clarissa Molina dándome la patadita de la buena suerte en Take Thekey. Hoy fue un gran día, la ganas y las energías de comenzar a trazar un camino nuevo no tiene precio ¡Clariiii de ti me dejo pegar todas las pataditas que quieras!”, escribió Silvestre.

Silvestre Dangond se emociona con el canto de una niña que interpretó ‘La Bohemia’

El cantante vallenato, Silvestre Dangond, compartió, a través de las redes sociales, el video de una pequeña niña cantando ‘La Bohemia’, una de las canciones de su más reciente trabajo discográfico ‘Las locuras mías’, estrenado en diciembre de 2020.

Diana Payares, como divulgó el medio El Pilón, es el nombre de la niña, conmovió al intérprete de ‘Ya no me duele más’ que, no dudo en alagar la voz de la menor, a quien calificó como elegante.

“Ella me apareció en mi twitter; no sé cómo se llama. Es una muestra de gracia, elegancia, picardía, estilo y pueden seguir hablando. ¡Uff, me encantó!”, expresó Silvestre Dangond al publicar el video en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación, Payares, quien ya tiene recorrido en la música, y es popular en sus redes sociales por su nombre artístico de ‘La princesita de la perla’, y como se hace llamar en su ciudad de origen, Cartagena, dijo que el mensaje de Dangond la motivaba a continuar con su carrera, y resaltó que Dangond es su artista favorito.

“Es un orgullo para mí ser escuchada por mí cantante favorito; gracias Silvestre Dangond por este gesto tan bonito y gratificante para mi vida musical”, expresó Diana en testimonios recopilados por ese medio regional.

‘La Bohemia’ hizo parte del último álbum del artista vallenato que, en los últimos días, le regaló un triunfo más en su carrera: diez millones de reproducciones en su cuenta de YouTube. Su disquera, Sony Music, le envió un mensaje para felicitarlo por su video ‘Tengo un Dios’, que alcanzó la mencionada cifra de reproducciones. La canción es del compositor José López, y fue lanzada en octubre del 2020.

“El vallenato hace mucho tiempo cambió el sentimiento por la sabrosura y me voy a enfocar más por lo romántico, es hora de regresar a los temas para dedicar al amor, es el momento de rescatar este tipo de canciones en el género”, dijo Silvestre Dangond, en una entrevista para El Pilón, en los días en que publicó su álbum, a finales de diciembre del año pasado.

SIGA LEYENDO SOBRE OTROS TEMAS