Diana Trujillo fue la personalidad más buscada en Colombia en las últimas 24 horas, según Google

La Ingeniera Aerespacial, Diana Trujillo. Foto: Archivo Particular.

‘¿Quién es Diana Trujillo? ‘¿De dónde es Diana Trujillo?’ ‘¿Qué función Diana Trujillo desempeña en la Nasa?’ ‘¿En qué colegio estudió Diana Trujillo?’ y ‘¿Diana Trujillo dónde nació?’ fueron algunas de las preguntas más buscadas en Colombia en las últimas 24 horas.

Google informó, este viernes 19 de febrero, que la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo se convirtió en las últimas horas en la persona más buscada en el país, superando incluso al presidente de Colombia, Iván Duque.

Cabe recordar, que la caleña fue la encargada de narrar en español el minuto a minuto de la llegada del Rover Perseverance a Marte, en ‘Juntos perseveremos’, un programa realizado por la NASA en español exclusivamente, para llevar a las casas de los espectadores una explicación detallada de esta misión a Marte.

“El acontecimiento disparó el interés de los colombianos: según marca Google Trends, se volcaron a buscar información sobre la compatriota que lideró este hito histórico. Además, las búsquedas sobre Diana Trujillo aumentaron un 2.450 % en las últimas 24 horas en Colombia, con lo que se convirtió en la personalidad más buscada en el país (superó al presidente Iván Duque en el primer lugar)”, se lee en el documento compartido por Google.

Su nombre se ubicó en el quinto lugar en el top de los términos más buscados del día en Colombia. “Los colombianos quisieron conocer de todo: desde su biografía y sus perfiles en redes sociales, así como su trayectoria y si tiene esposo e hijos (está casada y tiene dos hijos)”, indicó Google.

De igual forma, el buscador indicó que las búsquedas sobre Marte registraron, así mismo, un incremento del 650 % en las últimas 24 horas, convirtiendo a “Marte” en uno de los 10 términos más buscados en Google Colombia. “También, entró al top 40 de las imágenes más buscadas”.

En ese sentido, “las principales tendencias de búsqueda en las últimas 24 horas fueron: “Primera imagen de Marte”, así como “Colombianas en la Nasa”. Los términos “Marte”, “Nasa”, “Perseverance” y “Diana Trujillo” se mantienen desde ayer en el top 50 de los más buscados, de acuerdo con lo que registra Google Trends.

Top de preguntas más buscadas sobre Marte: ¿A qué hora llega el Perseverance a Marte? ¿A qué distancia está Marte de la Tierra? ¿De qué color es el planeta Marte? ¿Por qué Marte es el planeta rojo? ¿Por qué Marte es desierto helado? ¿Por qué las fotos de Marte son en blanco y negro? ¿Hay vida en Marte? ¿Qué hay en el planeta Marte?

Diana Trujillo conductora e ingeniera del programa de la Nasa

Lejos de su equipo y desde una sala con pocas personas, Trujillo estuvo al frente de la transmisión virtual de la llegada del Rover Perseverance que aterrizó sobre la superficie del planeta rojo, para empezar su exploración y recolección de muestras con el objetivo de determinar si hay vida o no en ese planeta.

“Todavía como que no me lo puedo creer, por el covid-19 no pudimos celebrar como siempre abrazándonos, pero me siento muy feliz porque así haya sido diferente he recibido muchos mensajes de personas que vieron este acontecimiento por primera vez y agradeciéndome”, manifestó la caleña en entrevista con Noticias Caracol.

Diana Trujillo nació en Cali, pero a sus 17 años, según contó al diario El Espectador, en medio del divorcio de sus padres, ella y su mamá decidieron probar suerte en Estados Unidos. Después de trabajar limpiando casas y en una panadería durante tres años decidió estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Florida con el sueño siempre de ser una de las mujeres en trabajar en la Nasa.

Según contó en el diario Trujillo empezó laborando en el laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, central en la que se construyen la mayoría de la naves no tripuladas, para luego pasar, en 2011, a hacer parte del grupo de diseño del brazo robótico de la misión Curiosity, que buscaba establecer si alguna vez existió vida en Marte. Esto la llevó finalmente, a ser jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, de la misión Mars 2020 que aterrizó el pasado jueves en la superficie del planeta rojo para empezar con la exploración.