Hallan cuerpo que sería del joven peruano a quien lanzaron desde un puente en Colombia

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino había viajado a Colombia a comprar ropa y habría sido lanzado de un puente.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que en el corregimiento Las Mojarras, del municipio de Mercaderes, departamento del Cauca hallaron el cadáver de una persona que tendría las características del joven peruano de 19 años de edad, identificado como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino.

”En el fondo de un puente hallan lo que sería los restos óseos que coinciden con las características del joven y se avanza en su identificación. Estamos en el proceso de investigación para dar con los responsables de estos hechos”, informó el brigadier general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“La Policía Nacional envía un mensaje al pueblo peruano, en especial a los familiares del joven Silvano Cántaro”, agregó el oficial.

La agresión hacia el joven, a quien amigos y familiares llaman Jackiel, quedó registrada en un video en el que se observa como un sujeto lo alza y lo tira al vacío. La grabación se hizo viral en redes sociales lo que permitió que su hermana, Janet Cántaro, lo identificara y diera alerta a las autoridades. La mujer había perdido contacto con su hermano tras la llegada del joven a la ciudad de Medellín.

Joven peruano desaparecido en Colombia

La víctima le había manifestado a su familia que viajó a la capital antioqueña a comprar ropa pero al parecer fue estafado. “Fue con el motivo de traer mercadería (...) ropa. Se llevó el monto de 5.000 soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo su familiar en una entrevista para un medio local. Los 5.000 soles, de los que habla su hermana, serían los mismos que menciona el joven en el video, antes de ser lanzado del puente, al parecer, alguien se los habría robado.

“Me dijo: ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, relató la hermana para El Comercio de Perú.

De acuerdo con las primeras hipótesis, y teniendo en cuenta el video, se habría tratado de un acto de xenofobia, pues, los agresores, insistentemente, le preguntan sobre su nacionalidad. Los hombres que estaban a su alrededor, se presume, serían de nacionalidad venezolana. En un momento, según se aprecia en la grabación, cuando el muchacho responde que es de “Huánuco, Perú”, uno de ellos lo toma por una pierna y el pecho y lo arroja desde lo alto de un puente.

En la grabación se ve como el cuerpo del joven golpea contra el suelo y se escucha a uno de los atacantes que dice: “Bórralo, se murió lo que se murió”, para luego lanzar al vacío el morral que llevaba Jackiel.

El joven, que habría llegado a Medellín el pasado 25 de enero, abandonó decidió sus estudios de secundaria para trabajar y ayudar a su familia. “Él quería trabajar para ayudar a mi madre”, afirmó su hermana, según el portal peruano Ahora.

