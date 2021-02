Freddy Rincón señala que a James Rodríguez “le falta sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack”

Freddy Rincón y James Rodríguez.

El llamado ‘Coloso de Buenaventura’, Freddy Rincón, uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia en los 90, tuvo unas sorprendentes declaraciones para el medio deportivo Pulso Sport de Perú, respecto a la carrera profesional de James Rodríguez, de quien manifestó, según su criterio, todavía le hace falta una serie de cosas para llamarlo crack.

“Acá se formó una polémica de James conmigo, yo soy claro en mis conceptos, yo no me quedo como dicen los brasileños ‘encima del muro’ a decir las cosas”, sostuvo Rincón al medio peruano.

Además, agregó: “A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese” , expresó en diálogos con el medio deportivo.

Todo parece indicar que la polémica se suscitó tras unas anteriores declaraciones por parte del mediocampista del Everton, en las cuales le indagaron por cuál era para él el mejor jugador colombiano de todos los tiempo, a lo que respondió: yo. Sin embargo, en medio de risas y destacando sus cifras, el cucuteño mencionó a otros jugadores, pero al final hizo un comentario, que ha sido catalogado como despectivo, frente al desempeño de Rincón, quien fue centrocampista de la Selección Colombia.

“Soy alguien que confío mucho en mí, creo que los resultados dicen eso, y todo lo que he hecho con la Selección Colombia. Pero también hay que tener en cuenta a todos esos jugadores que han sido y son también grandes. Está ‘El Pibe’, Faustino, también está Falcao. Rincón también, creo que sí, pero ese está un poco más abajo”, afirmó en ese entonces James.

Al parecer, dicha declaración habría socavado en Rincón, por lo que muchos intuyen que son el motivo de sus declaraciones.

“Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”, precisó Rincón en la entrevista con Pulso Sport desde Perú.

Yo jamás voy a decir que soy el mejor jugador en la historia de Colombia, para eso hay muchas personas. Nosotros, los jugadores, solo tenemos que hacer nuestro trabajo, concluyó Rincón.

La polémica entre los dos futbolistas data de declaraciones anteriores, en las que Freddy Rincón criticó que el jugador, en su paso por el Munich, había declarado que a lo único que no se había acostumbrado era al frío en Europa. “Yo no creo que un jugador en su sexto sentido salga a decir una cosa de esas como la que manifestó James Rodríguez acerca del frío”, dijo Rincón, que después señaló: “En la única cabeza que cabe dar una declaración que no se adaptó en Múnich por el frío es a él” , señaló el legendario jugador de la Selección Colombia.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Únicamente el 24% de los casos de ‘falsos positivos’ en Colombia terminaron en condena en la justicia ordinaria

En 100 estaciones de Policía de Colombia, el hacinamiento alcanzó el 166%

Procuraduría respalda demanda que busca garantizar la paridad de género en el gobierno Duque