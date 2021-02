Carolina Cruz contó por qué se va de ‘Día a Día’ temporalmente

Carolina Cruz. Colprensa.

La modelo, empresaria y presentadora vallecaucana Carolina Cruz está a pocas semanas de dar a luz a segundo hijo, Salvador, razón por la cual dejará el programa matutino ‘Día a Día’, que conduce junto a Catalina Gómez, Carolina Soto y Carlos Calero, de lunes a viernes en el Canal Caracol.

“Sabes lo que te queremos, nos alegra la llegada de Salvador muy pronto y te deseo la mejor de las bendiciones para que Diosito te acompañe pronto en esta llegada del bebé”, señaló Carlos Calero durante una videollamada con la presentadora oriunda de Tuluá, Valle del Cauca.

La e reina de la belleza colombiana, emocionada agradeció las palabras de su compañero de emisión y aseguró que le da ‘mucho guayabo’ alejarse del programa.

“Nos vamos a convertir en los mejores televidentes, voy a estar conectada todos los días”, manifestó Carolina.

A su vez, dio detalles de su proceso de su embarazo y dijo que el nacimiento de Salvador “no va a ser hoy, pero sí próximamente. Pensamos que iba a nacer en una semanita, pero lo más seguro es que sea más rápido de lo que estábamos pensando”.

Así entonces, la presentadora aseguró que por recomendaciones médicas debía guardar reposo, para que el nacimiento de su esperado hijo se dé en las mejores condiciones.

“Por eso, hasta hoy los estoy acompañando presente, pero de corazón voy a estar todos los días”, agregó la vallecaucana.

Los últimos días del embarazo

El embarazo de Salvador ha sido llevado bajo altos cuidados debido a las complicaciones de salud que ha tenido Carolina a la hora de ser mamá.

Un problema con su útero ha hecho que permanezca en reposo y sin hacer mayores esfuerzos por su salud y la de su bebé. Luego de tener a Matías, su primer hijo, Carolina perdió a su segundo bebé, situación que hizo que sus posibilidades de ser mamá nuevamente fueran complicadas.

Este lunes, la también modelo, realizó unas historias en su cuenta de Instagram asegurando que faltan entre dos a tres semanas para que Salvador esté en su brazos, razón por la que ya está bastante grande y el peso de su barriga le dificulta moverse por su casa.

Carolina Cruz reveló incómodas situaciones que vive semanas antes de dar a luz

“Tengo que aceptar que, cada vez, este ‘barrigononón’ me pesa mucho, mucho más. Ya para levantarme e ir al baño es como si se levantara un hipopótamo. Quisiera hacer un video de ese momento, les prometo que lo voy a hacer. Es divertido, yo le veo lo positivo a cualquier cosa”, confesó Carolina Cruz.

Por otro lado, la presentadora demostró el amor que Matías Palomeque Cruz tiene por su hermanito que viene en camino, mientras este le acariciaba la barriga asegurando que está muy grande. De la misma forma, Carolina Cruz demostró que, como no se ha podido pintar el cabello durante los últimos meses, ya tiene algunas canas en las raíces, “estamos en cuenta regresiva para pintarnos las canas”.

“En estos momentos de mi vida, a mis 35 semanas, mi estado ideal es estar acostada todo el día para el lado izquierdo. Los médicos siempre que dicen que es lo mejor para la mamá y el bebé, a veces como me canso tanto de un solo, me acuesto del lado derecho, pero siento que me voy a quedar dormida y le va hacer daño al bebé”, reveló Cruz.

