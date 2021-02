Por amor al Deportivo Cali: hincha del equipo prometió quitarse la ropa si Marco Pérez anota un gol

Foto tomada de las redes sociales de Fay Martínez.

El atacante Marco Pérez llegó como refuerzo del Deportivo Cali para la temporada de 2021, pero no ha podido anotar en el arranque de la Liga BetPlay Dimayor, razón por la que han aparecido las críticas por parte de la prensa especializada. Los aficionados del ‘verdiblanco’ esperan que inicie pronto su historia de goles y hay una que está dispuesta a cumplir una atrevida promesa, con tal de que el futbolista le ponga fin a su ayuno de festejos.

Se trata de Fay Martínez , hincha del conjunto vallecaucano, quien el fin de semana pasado, en la previa del duelo entre el ‘azucarero’ y Águilas Doradas, indicó, a través de Twitter, que si el chocoano anotaba, se quitaba la ropa.

Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues 💚 pic.twitter.com/g658S8keHv — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 13, 2021

Los seguidores de la mujer hicieron fuerza por el gol del delantero, pero este nunca llegó, a pesar de que el Deportivo Cali se quedó con la victoria ante el cuadro antioqueño, en el marco de la jornada seis del certamen local.

Sin embargo, la locutora de radio musical indicó, en diálogo con el Súper Combo de RCN, que la promesa sigue en pie. “Subí una foto en la que dije que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda. Me mantengo, porque ya me metí de lleno en el cuento. Todos los ‘azucareros’ estamos esperando su anotación, pero hasta los aficionados del América me hicieron fuerza” , señaló un par de días atrás.

Martínez se volvió viral gracias al reto y ha recibido mensajes, por parte de los internautas, que anhelan que la promesa se haga realidad. “Todo Colombia e hinchas del fútbol hicieron fuerza por la anotación de Marco Pérez. Esperamos nuevos desafíos de Fay Martínez” y “Preocupa la falta de efectividad de los delanteros del Cali, en especial la de Marco Pérez, que ni con el reto de la bella Fay Martínez pudo anotar” , fueron algunas de las apreciaciones que se llevaron el protagonismo, junto a los memes que surgieron al respecto.

La fiel fanática del ‘verdiblanco’ se ha divertido con su popularidad en las redes sociales, aseguró, jocosamente, que busca un mánager y trinó dejando claras las condiciones para cumplir con la promesa: “Ojo. Yo no dije que el primer gol de la temporada”, escribió en las últimas horas.

Yo no dije que por el primer gol de la temporada. pic.twitter.com/mQ4twL6I8X — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 15, 2021

