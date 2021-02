Todo lo que debe saber de la reapertura de colegios públicos este lunes en Bogotá

Regreso a clases en alternancia en colegios privados de Bogotá. A la fecha, 907 instituciones educativas de la capital cuentan con la aprobación para el regreso semipresencial. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El lunes 15 de febrero, pese a la oposición de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), los colegios públicos de Bogotá comenzarán a reabrir sus puertas a los estudiantes, bajo la modalidad de alternancia educativa. De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, serán ocho instituciones las que retornen a las actividades presenciales algunos días, aunque lo ideal es que la otra semana ya sea un total de 25. Se hará de manera progresiva.

En una entrevista con el periódico El Tiempo, la alcaldesa dijo que “medidas de bioseguridad sí hay, tenemos ventilación, demarcación, distanciamiento, tapabocas y lavamanos. Lo que no podemos pretender es que no haya coronavirus como condición para volver al colegio, para eso faltan, posiblemente, años” . Su afirmación tiene que ver con una de las exigencias de la ADE para que los docentes vuelvan a las aulas: que además de las medidas de bioseguridad, haya garantías epidemiológicas.

“Hasta que los científicos no nos digan que no hay riesgo de contagio para los maestros y estudiantes no vamos a volver”, aseguró William Agudelo, presidente de la ADE, semanas atrás. Lo cierto es que, según la alcaldesa, “van a regresar los maestros más jóvenes, con menos riesgo de comorbilidades y de manera gradual, segura y progresiva”.

Los ocho colegios que a partir del lunes ejecutarán la estrategia de alternancia educativa son: San Lucía, Montebello, Débora Arango Pérez, Gimnasio Sabio Caldas, Rogelio Salmona, Enrique Olaya Herrera, Bellavista y José Feliz Restrepo. Y estos son los puntos claves, con base en los lineamientos de las autoridades en Educación y Salud, para que los padres o acudientes puedan entender la alternancia educativa.

¿Puedo elegir si llevo a mi hijo a no a clases?

El retorno presencial a las aulas es voluntario, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Si, por temor, la decisión de algunos padres de familia es que sus hijos sigan recibiendo las clases virtuales, tanto las instituciones públicas como privadas están en la obligación de garantizarlas.

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad en los colegios?

Habrá horarios escalonados de ingreso y salida de las instituciones, con el fin de evitar aglomeraciones dentro y fuera de ellas. Se implementará el lavado de manos es horas específicas. Las instalaciones deberán contar con ventilación. La toma de temperatura al ingreso será obligatoria.

Funcionarán las rutas escolares

El servicio de transporte escolar también fue aprobado y tendrá protocolos de bioseguridad. Además de contar con la ventilación recomendada, se garantizará el distanciamiento de un metro entre estudiantes en el interior del vehículo. La ubicación de los menores será en zigzag, por ejemplo.

El distanciamiento, ¿cómo funciona?

Una semana atrás, el Ministerio de Educación afirmó que el aforo permitido por salón de clases debería ser del 35 %. No obstante, dependerá de las condiciones específicas de cada colegio, siempre y cuando el distanciamiento sea de, al menos, un metro en aulas, baños, pasillos y demás zonas comunes.

Las clases serán presenciales y virtuales

Como se trata de un modelo de alternancia, las clases serán presenciales y virtuales. La cantidad de días a la semana en que se asista al colegio, así como el horario de asistencia, dependerán del plan elaborado por cada colegio y aprobado por la Secretaría de Educación.

Los niños usarán tapabocas todo el tiempo

Desde el primer día de ingreso a clases, a los menores se les hará pedagogía con el fin de que permanezcan siempre con el tapabocas puesto y se abstengan de tocarse el rostro. No podrán compartir alimentos o útiles escolares. Y siempre permanecerán en el mismo grupo de trabajo.

¿Y si hay un caso positivo por covid?

En caso de confirmarse un caso de covid-19, se considerará el cierre del colegio 24 horas. A la persona con síntomas de covid-19 se le pedirá aislarse y se le hará un cerco epidemiológico durante una semana. En caso de que los síntomas evolucionen, explicó Claudia López, se les practicara la prueba, y si estos se aplacan, “es porque no se contagió”, dijo a El Tiempo.

No todos los profesores estarán presentes

Para regresar a las aulas, los maestros tuvieron que documentar sus comorbilidades ante el Distrito. De tal modo que quienes tengan factores de riesgo y más de 60 años de edad continuarán impartiendo las clases virtuales. Aplica también para el personal administrativo.

