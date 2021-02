James Rodríguez no brilló y volvió a salir lesionado en una nueva derrota del Everton

James Rodríguez fue sustituido en el minuto 69 de juego por una molestia en su tobillo. Apenas ocho días atrás se había lesionado una pantorrilla, ante el Manchester United. REUTERS/Oli Scarff

Tuvo la oportunidad de igualar con 40 puntos al Liverpool y ubicarse en la quinta posición de la Liga Premier, pero jugó uno de sus peores partidos de la temporada. Everton, en el que militan los cafeteros James Rodríguez y Yerry Mina, cayó 2 - 0 ante un Fulham que se impuso de comienzo a fin, pese a estar en los puestos de descenso, este 14 de febrero.

La derrota tomó por sorpresa a la hinchada y a los mismos jugadores, pues luego de ganarle al Tottenham de José Mourinho por la FA Cup 5 - 4, esperaban que los ‘blues’ consiguieran una victoria en condición de local ante Fulham, que ocupa la decimo octava posición de la liga, y escalar a los puestos de competencias europeas, uno de las metas de Carlo Ancelotti este 2021.

James no brilló y tampoco lo hizo Richarlison, los llamados a desequilibrar el marcador tras la ausencia del goleador del equipo en la Premier, Dominic Calvert-Lewin. Que Rodríguez Rubio, con 5 puntos de 10, haya sido uno de los mejores puntuados en el Everton este partido da mucho qué decir. En cuanto a Yerry Mina, en los dos últimos encuentros no se le ha visto igual de concentrado y en el mismo nivel que ha tenido desde que comenzó este 2021.

“Hoy no fuimos lo suficientemente buenos. Tuvimos problemas en todas partes. Nos presionaron mucho. Creo que nos afectaron físicamente porque jugaron muy duro y no pudimos hacerlo. No pudimos reflexionar”, fueron la palabras del técnico italiano acerca del equipo que dirige en la tradicional rueda de prensa una vez culminan los partidos.

La preocupación, sin embargo, no solo radica en que Everton haya sido superado por Fulham, sino en que el ‘10′ de la selección Colombia y estrella del equipo sufriera una nueva molestia durante el juego, en el tobillo izquierdo . Sucedió en el minuto 65, tras la marca agresiva de dos rivales. Tres minutos más tarde fue sustituido por el brasileño Bernard.

Sobre la aparente lesión de James Rodríguez, Carletto Ancelotti sostuvo:

Ha tenido un golpe y luego tenemos que ver cómo está mañana

El talentoso creativo de los ‘toffees’ había salido lesionado ocho días atrás luego de anotar un golazo en el empate 3 - 3 contra el Manchester United, segundo en la tabla de posiciones. Lo que teme el cuerpo técnico es que, además del tobillo, pueda haberse resentido el músculo sóleo, ese que tanto lo ha aquejado durante su carrera.

En sus dos etapas por el Real Madrid, James Rodríguez tuvo siete ‘parones’ por los traumatismos en el músculo sóleo o en la pantorrilla. Este tipo de lesiones lo han alejado 25 partidos y alrededor de 150 días de los campos de juego. Y en Everton recientemente estuvo por fuera de las competencias 26 partidos, producto de un traumatismo de este tipo.

Los ‘blues’ se enfrentarán al líder de la liga, Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, el 17 de febrero, y al respecto Ancelotti dijo: “Intentaremos ser mejores el miércoles”.

