Roy Barreras confirmó su participación en la gran alianza de la izquierda

Senador de Colombia, Roy Barreras.

Este jueves, en un movimiento político que sorprendió a algunos sectores, el senador Armando Benedetti se dirigió a Roy Barreras solicitándole que se uniera a la alianza que están conformando varios movimientos de izquierda. Benedetti, de la nada y pocos días después de reprochar que lo compararan con Barreras, lanzó una invitación al que era su compañero de partido, para que se uniera a la Colombia Humana, su actual partido, resaltando el rol como negociador y defensor de la paz del caleño.

“Roy Barreras te esperamos y te necesitamos. Tu defensa a la paz ha sido inigualable”, trinó el senador.

Armando Benedetti

“Como el país supo, las diferentes fuerzas de la izquierda colombiana nos hicieron una amable invitación a participar en lo que llamaron una gran alianza para renovar el Congreso colombiano”, empezó Barreras una rueda de prensa este viernes, haciendo referencia al ‘Pacto Histórico’ anunciado recientemente por varios movimientos políticos, entre ellos, Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Mais, Partido de Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos somos Colombia.

“Hoy el Congreso de Colombia tiene unas mayorías constituidas por clanes que son originados en un sistema clientelar, perverso y corrupto desde la raíz por el sistema de la compra y venta de votos, que ha sido imposible modificar, porque la reforma política incluida en el acuerdo de paz que firmamos ha sido rechazado”, continuó el político caleño.

En contexto: “Te necesitamos”: Armando Benedetti confirma interés del petrismo por reclutar a Roy Barreras

<b>Celebro esa invitación y estamos dispuestos a construir un acuerdo desde las diferencias. Roy Barreras.</b>

El senador Barreras anunció su integración al Pacto Histórico y su intención de colaborar, a pesar de las diferencias, para que, con la lista que presentarán desde la izquierda y el centro liberal, se derrote a los “clanes políticos”, razón por la que anunció que empezará la búsqueda de dos millones de votos.

“Voy a recorrer el país para invitar a dos millones de liberales, de personas como yo, que tienen origen en el pensamiento liberal, que no militan en ningún partido, pero que creen en la libertad. Vamos a invitarlos a conformar esta gran lista al Senado, desde las ideas del centro liberal, en una gran alianza con la izquierda colombiana”, aseguró.

Ante su respuesta positiva, Benedetti le agradeció la intención de unirse a los siete sectores que promueven la gran alianza. “Gracias Roy Barreras por aceptar la invitación a este gran Pacto Histórico. Necesitamos muchos más para legislar a favor de las mayorías populares, para defender la vida, la democracia, la justicia social y ambiental”, tuiteó el senador.

Barreras afirmó que no pueden haber ‘tibiesas’ en la gran alianza, razón por la que, sostuvo, no permitirá pase lo que en 2018, cuando las divisiones de los llamados grupos alternativos permitieron el triunfo de la derecha en las presidenciales. “No va a repetirse el 2018, porque, después del desastre del gobierno Uribe-Duque, todos los sectores alternativos estaremos unidos en una consulta o, a más tardar, en la segunda vuelta”.

Aclaró que su respuesta positiva no significa que volverá al Congreso. “La invitación no es para que personalmente integre las listas, yo la entiendo como una invitación para que ayude a conformar esas listas” . Además, recalcó, “no soy un hombre de izquierda”, aclarando que participar en este Pacto Histórico no significa que Roy Barreras esté más cerca de unirse a esos movimientos.

Teniendo en cuenta la participación de los sectores políticos de la oposición en este pacto, empezarán a planear sus opciones para las elecciones presidenciales del próximo año, razón por la cual, en el mes de marzo del próximo año, tienen planeado realizar una consulta para definir un solo candidato.

Finalmente, el senador confirmó que será precandidato presidencial y que participará en la consulta popular que se realizará. “Yo acudiré a la consulta presidencial, que espero sea de todos, como lo dije hace cuatro meses. Yo espero que haya una gran consulta presidencial de todos los sectores alternativos, de la izquierda, de quienes estamos en el centro liberal, del partido Verde y sus distintas variantes, de los independientes. Ojalá tengamos una gran consulta presidencial sin vetos, sin exclusiones y podamos derrotar el autoritarismo en la primera vuelta”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

María Fernanda Cabal le pide a los profesores que protestan por el regreso a clases presenciales que renuncien

“Si alguien me va a defender así, mejor no me defienda”, Gustavo Petro sobre amenazas a concejales por parte de sus seguidores

Fiscal general de Colombia viajaría a Ecuador con pruebas de un presunto préstamo del ELN a campaña de Arauz