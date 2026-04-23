Egan Bernal quedó a cuatro segundos del liderato en la clasificación general del Tour de los Alpes: así fue su impresionante etapa

El Tour de los Alpes se acabará el viernes 24 de abril - crédito Ineos Grenadiers

La cuarta etapa del Tour de los Alpes 2026 consolidó a Egan Bernal como uno de los protagonistas principales de la carrera, luego de una jornada de 167,8 kilómetros entre Arco y Trento marcada por movimientos tácticos y exigente montaña. Gracias a una actuación consistente, el colombiano del Ineos Grenadiers logró descontar dos segundos al líder Giulio Pellizzari y ratificó su posición en el podio general, con mínimas diferencias a falta de una sola etapa para el cierre.

La trascendencia de este resultado se ilustra en el propio duelo por la clasificación general: tras completar la etapa reina, Bernal se ubica tercero a solo cuatro segundos de Pellizzari, con Thymen Arensman —también del Ineos Grenadiers— compartiendo esa desventaja mínima. La diferencia de tiempos es la más ajustada entre los líderes en las últimas ediciones de la prueba, y deja el desenlace del viernes completamente abierto.

El recorrido entre Arco y Trento representó una de las fracciones más arduas del Tour, con 3.600 metros de desnivel positivo distribuidos en dos puertos de primera categoría y varias trepadas adicionales. La carrera comenzó con intensidad y confirmó, desde los primeros kilómetros, su carácter selectivo: el líder Pellizzari perdió contacto en el Passo Bordala, obligando a su equipo Red Bull – BORA – hansgrohe a un esfuerzo temprano de reintegración.

Egan Bernal junto con Thymen Arensman son los dos ciclistas del Ineos Grenadiers en el top 3 del Tour de los Alpes - crédito Ineos Grenadiers

En paralelo a las disputas de los favoritos, el día registró abandonos notables como el del colombiano Martin Santiago Herreño y de Alessandro Verre, ambos en los tramos iniciales. En la cabeza de carrera, Lennart Jasch —alemán del Tudor Pro Cycling Team— protagonizó una fuga junto a otros cinco corredores y finalmente doblegó a sus compañeros con un ataque en solitario que le otorgó el triunfo parcial. Jasch cruzó la meta en Trento con un tiempo de 4 horas, 28 minutos, 6 segundos, obteniendo su primera victoria profesional en una etapa reina.

El grupo principal vivió un final estratégico: a 21 kilómetros de meta, el también colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) intentó sorprender, alcanzando finalmente la posición 16. En los últimos cinco kilómetros, Bernal lanzó su ofensiva al podio, aunque los rivales principales —Pidcock, Pellizzari y Vlasov— respondieron con firmeza a los cambios de ritmo.

El bloque perseguidor llegó agrupado: Matteo Sobrero fue segundo a 10 segundos del ganador; Federico Iacomoni, tercero a 11; mientras que Bernal cruzó la llegada en la décima plaza, todos con idéntico tiempo en ese grupo secundario. El resultado permitió al colombiano recortar segundos valiosos y preservar sus aspiraciones en la general.

Clasificaciones tras la etapa reina: igualdad máxima en el podio

El ciclista de Zipaquirá se destacó en una de las etapas de alta exigencia en el Tour de los Alpes-crédito @INEOSGrenadiers/X

Con una sola etapa restante, el panorama de la clasificación general quedó definido por diferencias muy estrechas, en un contexto pocas veces visto en la competencia. Giulio Pellizzari lidera con un acumulado de 15 horas, 41 minutos, 32 segundos, seguido por Thymen Arensman y Egan Bernal, ambos a solo cuatro segundos. El cuarto, Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora), se mantiene a seis segundos, con el resto del top 10 distanciado a menos de medio minuto.

1. Lennart Jasch (Alemania - Tudor Pro Cycling Team): 4 horas, 28 minutos y 6 segundos.

2. Matteo Sobrero (Italia - Lidl - Trek): a 10 segundos.

3. Federico Iacomoni (Italia - Team UKYO): a 11 segundos.

4. Florian Storck (Alemania - Tudor Pro Cycling Team): a 20 segundos

5. Thymen Arensman (Países Bajos - INEOS Grenadiers): m. t.

10. Egan Bernal (Colombia - INEOS Grenadiers): m. t.

16. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education - EasyPost): m. t.

La etapa final y la clasificación general: recorrido clave para definir al campeón

Egan Bernal corre su primera competencia por etapas en la temporada 2026 - crédito Ineos Grenadiers

La última jornada del Tour de los Alpes 2026 constará de 128,6 kilómetros entre Trento y Bolzano, e incluirá dos esprints intermedios, un puerto de segunda categoría y una subida decisiva a Nobls/Montoppio, con rampas de hasta 12%. El sector más complejo se concentrará en los últimos 50 kilómetros, donde los principales candidatos buscarán definir el título en los ascensos.

Con cuatro segundos de diferencia respecto al líder y el desarrollo montañoso de la última etapa, la definición del título dependerá de los movimientos tácticos entre Bernal, Pellizzari y Arensman, en un desenlace donde cada segundo puede sellar el destino de la competencia.

1. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - BORA - hansgrohe): 15 horas, 41 minutos y 32 segundos.

2. Thymen Arensman (Países Bajos - INEOS Grenadiers): a 4 segundos.

3. Egan Bernal (Colombia - INEOS Grenadiers): m. t.

4. Aleksandr Vlasov (Rusia - Red Bull - BORA - hansgrohe): a 6 segundos

5. Mattia Gaffuri (Italia - Team Picnic PostNL): a 15 segundos.

6. Matthys Rondel (Francia - Tudor Pro Cycling Team): a 19 segundos.

7. Jakob Omrzel (Slovenia - Bahrain - Victorious): a 29 segundos.

8. Chris Harper (Australia - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m. t.

9. Alex Tolio (Italia - Bardiani CSF 7 Saber): m. t.

10. Michael Storer (Australia - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m. t.

24. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education - EasyPost): a 1 minuto y 29 segundos