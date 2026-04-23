Denunciado hermano de reconocido cantante de champeta por acoso y uso de video íntimo para presionar a su expareja sentimental

La denuncia contra Junior Peralta Martínez advertiría sobre una posible afectación emocional a la denunciante, quien temería por la difusión de material privado - crédito Zaider/Instagram

Ante la Fiscalía General de la Nación habría sido presentada una denuncia en la que se señala a Junior Peralta Martínez, conocido públicamente como Zaider y hermano del reconocido artista de champeta Jader Tremendo, por la presunta comisión de acoso, hostigamiento e intimidación.

El caso, divulgado por el medio La Lengua Caribe, involucraría hechos que, según la denunciante —cuya identidad se mantendría en reserva por seguridad—, habrían ocurrido después de la finalización de una relación sentimental entre ambas partes.

Según el documento radicado tomado por el medio citado, estos incidentes habrían derivado en un profundo impacto emocional para la víctima, quien temería ahora por la posible difusión de un video de contenido íntimo.

La gravedad de la denuncia apuntaría a que, tras la ruptura, se habrían producido múltiples contactos insistentes a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y diversas plataformas digitales.

Junior Peralta Martínez habría sido señalado en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de acoso, hostigamiento e intimidación tras la finalización de una relación sentimental - crédito Zaider/Instagram

La Lengua Caribe y El Meridiano habría hablado con la denunciante, quien sostendría que la reiteración y frecuencia de estos mensajes habrían provocado una alteración significativa en su vida cotidiana y en su bienestar psicológico.

El elemento más preocupante, de acuerdo con lo señalado en la denuncia, radicaría en la presunta utilización de un video íntimo como mecanismo de presión para que la mujer reanudara la relación amorosa.

La denunciante habría indicado al medio La Lengua Caribe que su miedo constante radicaría en la amenaza de que su intimidad pudiera ser expuesta a través de redes sociales.

De acuerdo con lo consignado en la denuncia, los hechos objeto de investigación habrían comenzado tras la conclusión del vínculo sentimental entre la denunciante y Junior Peralta Martínez.

El relato indicaría que los contactos reiterados no se habrían limitado a plataformas específicas, sino que habrían involucrado tanto llamadas como mensajes en redes sociales.

Jader Tremendo es reconocido en la escena de la champeta y es hermano de Zaider, artista mencionado en una denuncia que actualmente estaría en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación - crédito Jader Tremendo/Instagram

El medio subraya que la acusación se sostendría en la afectación emocional evidente que atravesaría la víctima, quien habría debido modificar hábitos y rutinas por temor a que sus datos íntimos fueran difundidos en Internet.

¿Quién es Zaider?

Zaide Junior Peralta Martínez, conocido artísticamente como Zaider, es un cantante colombiano que ha ganado visibilidad en la escena de la música urbana y la champeta en los últimos años.

Nacido y criado en sectores populares de Cartagena, particularmente en barrios como El Reposo y El Pozón, su trayectoria está marcada por un contexto social complejo que influyó de manera directa en su desarrollo personal y artístico.

Desde sus inicios, su entorno familiar y comunitario desempeñó un papel determinante. La figura de su abuela, reconocida en el barrio por su sentido de solidaridad, así como la disciplina ejercida por su madre, contribuyeron a moldear valores como la resiliencia y la conexión con sus raíces. A esto se suma la influencia de su hermano, Jader Tremendo, quien también forma parte del ámbito musical cartagenero y habría incidido en su acercamiento a la industria.

El artista conocido como Junior Peralta Martínez estaría siendo mencionado en un caso que incluiría contactos reiterados y el supuesto uso de un video íntimo como mecanismo de presión - crédito Zaider/Instagram

El ingreso de Zaider a la música se dio a temprana edad, en espacios tradicionales del circuito urbano local como El Rey de Rocha, El Imperio y Passa Passa, escenarios clave para la difusión de la champeta.

Su reconocimiento inicial habría llegado mientras aún cursaba estudios escolares, momento en el que la creciente demanda de presentaciones lo llevó a priorizar su carrera artística sobre la formación académica formal.

Su propuesta musical se inscribe en las dinámicas propias de la champeta contemporánea, un género profundamente ligado a las realidades sociales del Caribe colombiano. En este sentido, su narrativa artística recoge elementos de la vida en barrios periféricos, incluyendo experiencias atravesadas por la precariedad y la violencia. La pérdida de personas cercanas en estos contextos también aparece como un componente relevante en su historia.

En conjunto, Zaide Junior Peralta Martínez se perfila como un artista emergente de la música urbana en Colombia, cuya trayectoria da cuenta de su incursión en la industria y de los factores sociales y familiares que han incidido en su desarrollo artístico.