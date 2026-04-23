Día del idioma en Colombia: 10 datos que revelan por qué el español es un idioma tan particular

El español es lengua oficial en 21 países y cuenta con más de 500 millones de hablantes, consolidándose como una de las lenguas más extendidas en el mundo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conmemoración del Día del Idioma Español tiene lugar cada 23 de abril y se vincula directamente al fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, figura clave de la literatura universal.

La fecha se celebra desde 1926, año en que se instituyó por primera vez durante el Congreso de Academias de la Lengua Española. La elección del 23 de abril no fue casual: este día también recuerda la muerte de William Shakespeare, estableciendo un puente simbólico entre dos gigantes de las letras.

Actualmente, el español se posiciona como una de las lenguas con mayor número de hablantes a nivel global. Según datos de la academia Berlitz, más de 500 millones de personas se comunican en español, lo que lo ubica como el cuarto idioma más hablado del planeta y el segundo con mayor cantidad de hablantes nativos, solo superado por el mandarín. Además, es la lengua oficial en 21 países, entre ellos España, México, Colombia, Argentina y Chile.

El español: expansión y diversidad

El idioma español no solo destaca por su extensión geográfica, sino también por la riqueza y variedad que presenta en cada región. En muchos países, una misma palabra puede tener significados completamente distintos.

Fundada en 1713, la Real Academia Española regula y actualiza las normas ortográficas, velando por la evolución y adaptación del idioma - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en España se utiliza “ordenador” para referirse a la computadora, término que en América Latina adquiere otra forma. Esta diversidad es resultado de siglos de historia, migraciones y mezclas culturales.

En la actualidad, el español experimenta un crecimiento notable en Estados Unidos, donde se ha consolidado como la segunda lengua más utilizada tras el inglés. Esta expansión refleja la vitalidad y capacidad de adaptación del idioma, que incorpora constantemente palabras de otras lenguas.

El origen y la evolución de la lengua

La historia del español se remonta a los siglos X y XI, con los cartularios de Valpuesta y las Glosas Emilianenses (pequeños textos religiosos) como testimonios escritos más antiguos. Estos documentos reflejan la transición del latín al romance hispánico y evidencian la evolución fonética y gramatical que daría lugar al castellano.

10 datos relevantes sobre el idioma español

1. En español amar y querer no son lo mismo. Amar conlleva un tono más romántico, mientras querer relaciona con un afecto más general.

El español incorpora palabras de múltiples idiomas, como el árabe, el inglés y el francés, enriqueciendo su vocabulario y adaptándose a los cambios culturales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La Real Academia Española fue fundada en 1713, con el fin de trabajar al servicio del idioma español.

3. La “y” griega puede llevar tilde en palabras arcaicas del español antiguo como como Ýllora, Ýñigo.

4. Es lengua oficial en 21 países de tres continentes.

5. La letra ñ se creó para ahorrar espacio en los manuscritos medievales debido a que se solía usar la doble n: nn.

6. El Diccionario de la Real Academia Española contiene cerca de 100.000 palabras.

7. Algunas palabras largas del español: “electroencefalografista” (23 letras) y “esternocleidomastoideo” (22 letras).

8. “Ojalá” proviene del árabe y significa “si Dios quiere”.

9. Los primeros textos en español datan de los siglos X y XI.

10. El español es una lengua fonética, lo que facilita su aprendizaje y pronunciación, es decir el sonido se relaciona directamente con las letras escritas.

Aunque es la letra menos usada en español, la “w” tiene el mayor número de nombres alternativos, como uve doble y doble ve - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos datos se puede sumar que el español actual se originó con el latín vulgar fuertemente influido por el árabe durante siglos de convivencia en la Península Ibérica.

También se distingue por emplear signos de interrogación y exclamación de apertura, actualmente incorpora más de 4.000 términos árabes, especialmente aquellos que inician con “al-”.

Entre sus particularidades ortográficas, destaca que “cinco” es el único número cuyo nombre tiene tantas letras como su valor y que la letra menos frecuente, la “w”, posee varias manera de llamarse: uve doble, doble uve, ve doble, doble ve, doble u y finalmente “ferrocarrilero” es la única v palabra con cinco erres.