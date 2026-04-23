Julio César Herrera reveló el detrás de cámara de la escena más difícil y la frase más famosa de ‘Yo soy Betty, la fea’

El actor así lo confirmó durante una entrevista con el programa Impresentables de Los 40 Colombia - crédito @los40colombia/TikTok

El actor colombiano Julio César Herrera, reconocido por su papel de Freddy Stewart Contreras en la telenovela Yo soy Betty, la fea, reveló detalles inéditos sobre su experiencia inicial en el set y una anécdota que definió el rumbo de su personaje.

Durante una entrevista en la emisora Los 40 Colombia, Herrera contó que el mayor desafío lo enfrentó en su primer día de grabación, cuando debió interpretar al mensajero de Ecomoda con los característicos casco e impermeable: “Fue la primera hijuemadre escena. Todo. Hágale. Me caí.”, relató, subrayando la dificultad y torpeza de ese momento.

La presión no solo surgía de la actuación: el actor recordó que, mientras esperaba para grabar, escuchó una crítica directa de un miembro clave del equipo de dirección. “El hijuemadre va diciendo: ‘Yo no entiendo para qué contratan gente sin experiencia’. Y si tú, pa’ que yo escuchara”, comentó el actor, señalando el impacto de esas palabras durante sus primeras horas en el rodaje.

El origen de la célebre frase de Freddy Stewart Contreras

Julio César Herrera reveló cuál fue la escena más difícil de su personaje de Freddy - crédito @julioc_herrera_/IG

A pesar de ese comienzo tenso, la dinámica en el set cambió con el paso del tiempo.

Dos meses después, ese mismo asistente de dirección propuso una frase distintiva para el personaje: “Esa misma persona, a quien quiero mucho, me dice: ‘Julito, ¿y si usted le mete al personaje esta frase que se la escuché a un amigo allá en el barrio? El pa’ todo dice: ‘Perdóneme, pero discúlpeme’”.

Según Herrera, el mismo que lo criticó inicialmente le sugirió incorporar esa expresión. La frase terminó siendo un sello personal de Freddy Stewart Contreras, nacida, según Herrera, de una propuesta informal surgida en medio de las tensiones y aprendizajes en el set de grabación.

Escena a la que hacía referencia Julio César en la novela - crédito Captura de Pantalla/YouTube

Estas declaraciones provocaron una serie de comentarios de parte de los seguidores del programa en redes sociales, con mensajes como: “Ese perdóneme, pero discúlpeme se volvió en la frase más icónica como Betty cuando decía ¡Tan divino!”; “Una de las mejores épocas de la televisión cuando realmente se veían actores y no solo caras bonitas”; “Se imaginan que hubiese existido un spinoff de Freddy jajaja que caja”, entre otros.

De los sets de grabación a la música

La actriz Marcela Posada, recordada por interpretar a “La Jirafa” en Yo soy Betty, la fea, ha comenzado una nueva etapa profesional al debutar como cantante de música popular.

Su sencillo, El Pegote, vio la luz más de 26 años después de haber sido escrito. Posada relató que en ese entonces, la industria apenas ofrecía espacio a mujeres en ese género, lo que dificultó la difusión de su trabajo.

El proyecto cobró vida gracias a la participación clave de su hija, quien desde niña mostró inquietudes artísticas y escribió el guion para el video musical. Ya adulta y formada en arte dramático y actuación, fue la encargada de producir, dirigir y editar el videoclip, transformando en realidad el sueño de su madre.

La canción ya acumula cerca de 9.500 visualizaciones - crédito YouTube

Este respaldo resultó fundamental para que la actriz finalmente se animara a lanzar su música.

En entrevistas radiales, Posada confesó que su anhelo original era el canto, incluso por encima de la actuación. Compone canciones desde joven y “El Pegote” está inspirada en una relación pasada que la marcó profundamente.

Según contó, la canción nace de una experiencia dolorosa, al descubrir que su expareja mantenía vínculos paralelos con otras mujeres, lo que afectó tanto su vida personal como sus aspiraciones profesionales.

El lanzamiento ha generado reacciones de apoyo y sorpresa entre sus seguidores, quienes celebran que haya retomado sus sueños y destacan la autenticidad de su propuesta musical. La canción ya suma miles de visualizaciones, consolidando el respaldo del público a esta faceta artística.