Colombia

Oficial del Ejército torturó y asesinó a un campesino en Antioquia porque lo confundió con un guerrillero: fue condenado a 20 de años de prisión

Un juzgado especializado avaló la sentencia luego del acuerdo entre el teniente Leider Ortiz y la Fiscalía General de la Nación, tras comprobarse su responsabilidad en la muerte y desaparición de un joven con discapacidad en la base militar del municipio de Frontino

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Ilustración de técnica mixta: rostro borroso de oficial colombiano fragmentado en uniforme camuflado; mazo judicial golpea documentos de condena; siluetas militares, brújula rota y mapa de Frontino.
La sentencia de 20 años y dos meses de prisión fue dictada tras un preacuerdo entre el militar y la Fiscalía General de la Nación - crédito imagen ilustrativa Infobae

Medio año después de que mismo presidente Gustavo Petro informara al país sobre un procedimiento irregular cometido por las Fuerzas Militares en el municipio de Frontino, en Antioquia, la Fiscalía General de la Nación confirmó la primera condena por la tortura y asesinato de un campesino.

El procedimiento se aplicó contra un oficial del Ejército Nacional de Colombia por graves violaciones a los derechos humanos. El teniente Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio agravado contra el joven, ocurridos en octubre de 2025.

El caso se resolvió luego de que el militar suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Un juez penal especializado validó el acuerdo y dictó una sentencia de 20 años y dos meses de prisión por tortura, homicidio y desaparición forzada.

La víctima, un hombre de 27 años con discapacidad cognitiva identificada como Esneider Flórez Manco, fue retenida bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Cronología de los hechos y la investigación judicial

Según la información revelada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la retención ocurrió en una base militar de Frontino. Allí, la víctima fue sometida durante cinco horas a tratos crueles: fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol dentro de las instalaciones militares.

El desenlace resultó fatal cuando el hombre murió en un baño de la guarnición. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en una hamaca y trasladado al helipuerto oficial, desde donde lo arrojaron al río El Cerro. Las autoridades hallaron el cadáver tres semanas después y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La investigación determinó la responsabilidad directa del teniente Ortiz Ortiz en los hechos. El proceso judicial incluyó el testimonio de los funcionarios responsables de la pesquisa, quienes lograron reconstruir la secuencia de maltratos y el ocultamiento posterior del cuerpo.

Responsabilidad colectiva y sanciones penales

En este caso, además del oficial condenado, otros uniformados enfrentan procesos judiciales y medidas privativas de la libertad. Entre ellos figuran el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

La decisión judicial responde a una investigación en la que se documentaron los hechos y la participación de varios miembros del Ejército Nacional en actos de tortura, homicidio y desaparición forzada.

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