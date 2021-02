“Si alguien me va a defender así, mejor no me defienda”, Gustavo Petro sobre amenazas a concejales por parte de sus seguidores

Gustavo Petro, senador y líder de Colombia Humana. Foto: Colprensa.

En redes sociales no han dejado de nombrarse las amenazas de las que están siendo víctimas algunos concejales de Bogotá por parte de supuestos simpatizantes de Gustavo Petro. Frente al tema, el mismo líder de la Colombia Humana le lanzó un contundente mensaje a quienes “lo defienden”.

En su Twitter, el político progresista escribió: “si alguien me va a defender así, mejor no me defienda”. Además, argumentó que las amenazas que los concejales bogotanos están recibiendo no son lo que su partido quiere. “Para Colombia, lo que queremos es que se piense como se piense, se diga lo que se diga, nadie debe ser amenazado por ello”, expresó Petro Urrego.

Si alguien me va a defender así, mejor no me defienda. No es esto lo que queremos para Colombia, lo que queremos es que se piense como se piense, se diga lo que se diga, nadie debe ser amenazado por ello. pic.twitter.com/VZhcp8u26H — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 12, 2021

Algunos de sus millones de seguidores en Twitter le respondieron el tuit a Petro y le dijeron que “no se preocupara”, que quienes estaban lanzando esas amenazas eran usuarios falsos que lo único que quieren es “crear un fantasma violento para poder atacar al petrismo y sus militantes para satanizarlos”.

La denuncia de los concejales

Carolina Arbeláez, concejala del partido Cambio Radical y vicepresidenta de la corporación denunció a través de su cuenta de Twitter que recibió amenazas por “pensar diferente”. La cabildante escribió que el mensaje intimidante llegó por parte de un seguidor del senador Gustavo Petro. “Ya te tenemos pisteada, sigue jodiendo a Petro y verás dónde quedará esa linda cara”, le advirtieron.

La concejala reveló que la cuenta de Instagram @marloncapera fue la responsable de la amenaza. Por ahora la cuenta se mantiene activa en la red social, pero es privada.

Otro concejal que reveló haber sido víctima de amenazas fue el también militante de Cambio Radical, Rolando González. “Desde la semana pasada sucedió. Y lo puse en conocimiento de las autoridades. En ese entonces le comenté a mi colega Carlos Fernando Galán para recibir su orientación”, escribió en su cuenta de Twitter. A González le llegaron directamente a su casa y a la de su mamá los mensajes intimidantes que ya tienen en su poder las autoridades como material probatorio.

Otro de los casos es el de Andrea Padilla, concejala por el partido Alianza Verde, quien denunció hace unas semanas amenazas, según ella, por su trabajo en pro de la defensa de los animales. “Por recomendación de las autoridades, y gracias a la diligencia de la mesa directiva, hicieron un estudio de seguridad en la UNP y se determinó que sí había un riesgo extraordinario y me asignaron un pequeño esquema de vehículo y un motorizado”, le dijo a Semana.

La presidenta del Concejo Distrital, María Fernanda Rojas, rechazó estas intimidaciones: “No voy a permitir que estas amenazas lleguen a los concejales que ejercen sus derechos políticos. Vamos hacer las acciones necesarias con la Unidad Nacional de Protección y con distintas autoridades para que se investigue a fondo estos hechos”.

La mesa directiva del Concejo envió un oficio a la Fiscalía General de la Nación en el que repudian los hechos y le piden al ente acusador “que se tomen medidas de protección necesarias y que se adelanten las investigaciones pertinentes y dar con el paradero de los responsables”.

Concejo aprueba eliminación gradual de plásticos de un solo uso

La Alcaldía de Bogotá anunció que en sesión plenaria el Concejo de Bogotá aprobó, este 10 de febrero, el Proyecto de Acuerdo que restringe de manera progresiva el uso de plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital.

La iniciativa es de autoría de las concejales Heidy Sánchez Barreto y Diana Diago, y se traduce en un acuerdo dirigido a las entidades del distrito que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades. De acuerdo con la alcaldía, el proyecto contempla que en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la expedición, la administración distrital deberá reglamentar las medidas de implementación en un plazo máximo de 12 meses.

“A su vez, la Administración Distrital también deberá contar con un cronograma de implementación para la sustitución gradual de estos elementos, basándose en los ciclos de vida de los plásticos de un solo uso”, dijo la concejal Lucía Bastidas.

También, el pasado miércoles, aprobaron un proyecto que busca reducir el consusmo de bebidas azucaradas en los colegios de Bogotá. Con la iniciativa, se busca que directivos de 2.242 colegios privados y distritales den el paso hacia este cambio en los hábitos alimenticios de los estudiantes, implementando otras opciones como agua natural y otras alternativas saludables.

