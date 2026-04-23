Red de Veedurías se refirió a los rumores de una relación entre Angie Rodríguez y el hijo del paramilitar ‘Jorge 40′: “Debe ser evaluada”

Red de Veedurías vincula escándalo en la Unidad de Adaptación a relación entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar - crédito Colprensa - Captura de pantalla

La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, siguió alimentando los rumores sobre una posible relación sentimental y política entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar, quien ocupa actualmente una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz que agrupa a Cesar, Magdalena y La Guajira.

Según la organización, esta conexión habría influido en decisiones administrativas y contractuales dentro del Fondo de Adaptación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidades que gestionan recursos públicos significativos.

La denuncia señaló que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y ahora alfrente del Fondo de Adaptación, habría mantenido vínculos personales y políticos con Jorge Tovar, hijo del paramilitar conocido como alias Jorge 40.

La Red de Veedurías enfatizó que la narrativa del caso sugiere que el nexo entre ambos no solo sería personal, sino que también tendría repercusiones en el ámbito de la administración pública.

Pablo Bustos señaló a Angie Rodríguez y Jorge Tovar por presunta incidencia en decisiones administrativas clave - crédito @redveeduriascol/X

En palabras de la entidad, “esta relación no solo repugnaría desde el punto de vista ideológico, sino que habría tenido posible incidencia en decisiones, contratos y cuotas burocráticas”.

El asunto cobra especial relevancia por el contexto histórico del presidente Gustavo Petro, quien se destacó por su lucha contra el paramilitarismo durante su etapa como senador.

La Red de Veedurías recordó que “Petro fue baluarte en la lucha contra el paramilitarismo como senador insigne”. El señalamiento adquiere un matiz político, ya que la supuesta intervención de Tovar, hijo del jefe paramilitar, podría contradecir principios fundamentales del actual gobierno nacional.

La organización ciudadana alertó que el manejo de “cientos de miles de millones de pesos” en el Fondo de Adaptación y contratos asociados a Dapre podría haber estado condicionado por la referida relación y por acuerdos políticos previos.

En la comunicación pública, la Red de Veedurías afirmó que la información se ha puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía, con el objetivo de que sea evaluada en el marco de las investigaciones oficiales.

La Red de Veedurías de Colombia denunció que una presunta relación entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar habría impactado decisiones y contratos en entidades estratégicas del Estado - crédito @redveeduriascol/X

“Publicamos a efecto de ser evaluada en las investigaciones”, señaló la entidad a través de su cuenta oficial en X, refiriéndose a la información recibida sobre el caso de Angie Rodríguez.

Entre los posibles beneficios irregulares se mencionan “decisiones, contratos y cuotas burocráticas o vinculación de personal en dichas entidades claves que contrariarían principios y políticas centrales del gobierno nacional”.

La Red de Veedurías pidió que las autoridades indaguen si existieron ventajas indebidas derivadas de la relación entre Rodríguez y Tovar, señalando que estos hechos, de comprobarse, impactarían la gestión pública y la ética administrativa en el Estado colombiano.

En otro pronunciamiento en X, la Red de Veedurías de Colombia informó que puso a disposición de las autoridades un documento recibido recientemente, con el objetivo de que se determine su autenticidad y relevancia en el marco de las investigaciones correspondientes.

Así lo comunicó la organización a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó: “Aportamos el documento recibido, reiteramos, para ser investigado y definida su veracidad por las autoridades competentes”.

Red de Veedurías entrega documento para investigación oficial - crédito @redveeduriascol/X

La entidad subrayó que su labor se limita a trasladar la información para que sea evaluada por los organismos encargados.

“Por ahora solo cumplimos con el deber de ponerlo en el debate y conocimiento público”, señaló la Red de Veedurías en el mismo mensaje, destacando su compromiso con la transparencia y el control ciudadano.