Colombia

Red de Veedurías se refirió a los rumores de una relación entre Angie Rodríguez y el hijo del paramilitar ‘Jorge 40′: “Debe ser evaluada”

El organismo pidió a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía investigar si hubo ventajas indebidas en el manejo de recursos públicos por vínculos personales y políticos

Guardar
Red de Veedurías vincula escándalo en la Unidad de Adaptación a relación entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar - crédito Colprensa - Captura de pantalla
Red de Veedurías vincula escándalo en la Unidad de Adaptación a relación entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar - crédito Colprensa - Captura de pantalla

La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, siguió alimentando los rumores sobre una posible relación sentimental y política entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar, quien ocupa actualmente una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz que agrupa a Cesar, Magdalena y La Guajira.

Según la organización, esta conexión habría influido en decisiones administrativas y contractuales dentro del Fondo de Adaptación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidades que gestionan recursos públicos significativos.

La denuncia señaló que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y ahora alfrente del Fondo de Adaptación, habría mantenido vínculos personales y políticos con Jorge Tovar, hijo del paramilitar conocido como alias Jorge 40.

La Red de Veedurías enfatizó que la narrativa del caso sugiere que el nexo entre ambos no solo sería personal, sino que también tendría repercusiones en el ámbito de la administración pública.

Pablo Bustos señaló a Angie Rodríguez y Jorge Tovar por presunta incidencia en decisiones administrativas clave - crédito @redveeduriascol/X
Pablo Bustos señaló a Angie Rodríguez y Jorge Tovar por presunta incidencia en decisiones administrativas clave - crédito @redveeduriascol/X

En palabras de la entidad, “esta relación no solo repugnaría desde el punto de vista ideológico, sino que habría tenido posible incidencia en decisiones, contratos y cuotas burocráticas”.

El asunto cobra especial relevancia por el contexto histórico del presidente Gustavo Petro, quien se destacó por su lucha contra el paramilitarismo durante su etapa como senador.

La Red de Veedurías recordó que “Petro fue baluarte en la lucha contra el paramilitarismo como senador insigne”. El señalamiento adquiere un matiz político, ya que la supuesta intervención de Tovar, hijo del jefe paramilitar, podría contradecir principios fundamentales del actual gobierno nacional.

La organización ciudadana alertó que el manejo de “cientos de miles de millones de pesos” en el Fondo de Adaptación y contratos asociados a Dapre podría haber estado condicionado por la referida relación y por acuerdos políticos previos.

En la comunicación pública, la Red de Veedurías afirmó que la información se ha puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía, con el objetivo de que sea evaluada en el marco de las investigaciones oficiales.

La Red de Veedurías de Colombia denunció que una presunta relación entre Angie Rodríguez y Jorge Tovar habría impactado decisiones y contratos en entidades estratégicas del Estado - crédito @redveeduriascol/X

Publicamos a efecto de ser evaluada en las investigaciones”, señaló la entidad a través de su cuenta oficial en X, refiriéndose a la información recibida sobre el caso de Angie Rodríguez.

Entre los posibles beneficios irregulares se mencionan “decisiones, contratos y cuotas burocráticas o vinculación de personal en dichas entidades claves que contrariarían principios y políticas centrales del gobierno nacional”.

La Red de Veedurías pidió que las autoridades indaguen si existieron ventajas indebidas derivadas de la relación entre Rodríguez y Tovar, señalando que estos hechos, de comprobarse, impactarían la gestión pública y la ética administrativa en el Estado colombiano.

En otro pronunciamiento en X, la Red de Veedurías de Colombia informó que puso a disposición de las autoridades un documento recibido recientemente, con el objetivo de que se determine su autenticidad y relevancia en el marco de las investigaciones correspondientes.

Así lo comunicó la organización a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó: “Aportamos el documento recibido, reiteramos, para ser investigado y definida su veracidad por las autoridades competentes”.

Red de Veedurías entrega documento para investigación oficial - crédito @redveeduriascol/X
Red de Veedurías entrega documento para investigación oficial - crédito @redveeduriascol/X

La entidad subrayó que su labor se limita a trasladar la información para que sea evaluada por los organismos encargados.

Por ahora solo cumplimos con el deber de ponerlo en el debate y conocimiento público”, señaló la Red de Veedurías en el mismo mensaje, destacando su compromiso con la transparencia y el control ciudadano.

Temas Relacionados

Angie RodríguezJorge 40Jorge TovarRed de VeeduríasColombia-Noticias

Más Noticias

Resultado Dorado Mañana hoy 23 de abril

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 23 de abril

Alcaldía de Bogotá habilitó nuevos módulos para eliminar filas en trámites distritales: así funcionan

La puesta en marcha de este sistema permite a los habitantes realizar solicitudes, consultar información y gestionar documentos de forma autónoma, mejorando el acceso a servicios públicos y reduciendo tiempos de espera en dependencias oficiales

Alcaldía de Bogotá habilitó nuevos módulos para eliminar filas en trámites distritales: así funcionan

Habrían a hermano de reconocido cantante de champeta por acoso y uso de video íntimo para presionar a su expareja sentimental

El caso, que ya estaría en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, incluiría señalamientos sobre contactos reiterados y una presunta afectación emocional a la denunciante

Habrían a hermano de reconocido cantante de champeta por acoso y uso de video íntimo para presionar a su expareja sentimental

Día del idioma en Colombia: 10 datos que revelan por qué el español es un idioma tan particular

En esta fecha no solo se conmemora la vida de uno de los mayores exponentes de la lengua sino se crean ejercicios de reflexión sobre un idioma que evoluciona

Día del idioma en Colombia: 10 datos que revelan por qué el español es un idioma tan particular

Oficial del Ejército torturó y asesinó a un campesino en Antioquia porque lo confundió con un guerrillero: fue condenado a 20 de años de prisión

Un juzgado especializado avaló la sentencia luego del acuerdo entre el teniente Leider Ortiz y la Fiscalía General de la Nación, tras comprobarse su responsabilidad en la muerte y desaparición de un joven con discapacidad en la base militar del municipio de Frontino

Oficial del Ejército torturó y asesinó a un campesino en Antioquia porque lo confundió con un guerrillero: fue condenado a 20 de años de prisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Julio César Herrera reveló el detrás de cámara de la escena más difícil y la frase más famosa de ‘Yo soy Betty, la fea’

Julio César Herrera reveló el detrás de cámara de la escena más difícil y la frase más famosa de ‘Yo soy Betty, la fea’

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Westcol vivió momento incómodo en China cuando lujosa tienda de bolsos se negó a atenderlo: “Pensé que tenía mis pesitos”

Este habría sido el acuerdo con el que Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol Televisión tras denuncias de acoso sexual en su contra

Amigo de Aida Victoria Merlano aseguró que los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ fueron “una mier...” por culpa de sus parejas: “Lo único que le regaló fue una cabra”

Deportes

Técnico de la Sub-17 Argentina se refirió a jugador que le envió polémico mensaje a Colombia tras la goleada 4-0: “Va a pedir disculpas”

Técnico de la Sub-17 Argentina se refirió a jugador que le envió polémico mensaje a Colombia tras la goleada 4-0: “Va a pedir disculpas”

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Egan Bernal quedó a cuatro segundos del liderato en la clasificación general del Tour de los Alpes: así fue su impresionante etapa

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

Cristiano Ronaldo jugará una nueva final continental con Al-Nassr a menos de dos meses de participar en el Mundial de 2026 con Portugal