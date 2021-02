Así será la versión virtual del Carnaval de Barranquilla

La pandemia del coronavirus ha obligado a cancelar gran cantidad de eventos alrededor del mundo, pero eso no fue impedimento para que la festividad más importante de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, tuviera una nueva edición. Este 2021 llega con un formato totalmente diferente, ya que será una expresión a la vida y la tradición que permita llevar un mensaje de esperanza y optimismo al país y el mundo.

Los organizadores del evento anunciaron que, este año, por medio de diferentes plataformas, se podrá apreciar la representación folclórica más grande de Colombia, que se vio obligada a trasladar sus eventos presenciales y multitudinarios a la virtualidad, para que la gente desde casa pueda sentir y emocionarse con este evento que se convirtió en Patrimonio Inmaterial del mundo en el año 2003.

La directora, además, resaltó la capacidad de organización de este evento, el cual será transmitido por diferentes plataformas digitales incluidos podcasts, playlists, y muchos más. “Vamos a tener la oportunidad de vivir el Carnaval desde adentro y vamos a poder conocer a los maestros de esta celebración. Quiero invitarlos a que disfrutemos este Carnaval desde nuestros hogares y junto a nuestras familias para poder conocer y admirar más de nuestra cultura”, añadió.

Sin embargo, el reto fue difícil, pues es un hecho atípico lo que se va a poder apreciar y toda la agenda de actos culturales estará enfocada en promover el bienestar, cuidado, respeto y responsabilidad de todos sus espectadores.

Por su parte, María Teresa Fernández, Secretaria de Cultura y Patrimonio de Barranquilla expresó: “Este es un Carnaval atípico, se empezó a gestar con mucha anticipación. Poco a poco las cosas se fueron dando y decidimos aprovechar cada momento, tuvimos en cuenta que se debe mostrar esas raíces, culturas y cosas que nos hacen auténticos y reconocidos alrededor del mundo.”

De acuerdo con la funcionaria, las constantes visitas a los escenarios donde se estaban gestando todas las actividades, permitieron constatar el enorme grado de responsabilidad por parte de los artistas, quienes colocaron todo de su parte para que el evento se realizara de manera satisfactoria.

“El primer reto fue emocional, el carnaval no se representa, el carnaval se vive, y poder transmitir ese mensaje a los carnavaleros sentíamos que no iba a ser bien recibido. Luego el tema económico, hay un impacto que es imposible atajar, en época de carnavales se mueve mucho turismo y este año no podremos contar con él”, reconoció Fernández.