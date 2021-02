Luisa Fernanda W cambió de look

Luisa Fernanda W cambió su tono de cabello

Luisa Fernanda W ha mostrado todos los cambios que ha tenido desde que nació su pequeño hijo Máximo. Como la evolución de su cuerpo, los cambios que ha hecho en sus actividades y en general en su vida. El último cambio que hizo la paisa fue su color de cabello, ya decidió volver al tono rubio a pesar de que tenia un color oscuro.

La creadora de contenido utilizó su cuenta oficial de Instagram, para publicar un video de su nuevo look, en donde muestra la evolución del proceso, la decoloración, la aplicación del tinte, el enjuague y finalmente el resultado.

El video es una secuencia donde va moviendo la cabeza de lado a lado y compartiendo los puntos a seguir para esta transformación. Esta narrativa audiovisual se ha vuelto tendencia en Tik Tok.

El video va acompañado de un corto mensaje que dice “hoy me hice un pequeño cambio de look, la idea es quedar mas rubia pero voy paso a paso”. El post cuenta con más de 329.816 vistas y más de 2.000 comentarios.

Cambio de look, Luisa Fernanda W

El cambio sorprendió porque en días anteriores la famosa había compartido un video del detrás de cámaras de un performance, titulado Channel, donde mostró su cabello negro con extensiones que se lo hacían ver más largo y en los comentarios recibió muchos halagos de sus fans, pues muchos aseguraban que ese look se le veía muy bien.

La joven de 27 años, ya ha tenido su cabello rubio, incluso, más claro del tono que tiene actualmente y ha manifestado que ese es su favorito de todos los que se ha hecho, ya que se ha tinturado de castaño oscuro, negro y cobrizo. Además de que el largo de su cabello también ha variado con el tiempo.

Mientras estuvo en embarazo, Luisa Fernanda, mantuvo un solo tono y tuvo cambios evidentes en su figura. Sin embargo, su cabello no ha sido el único cambio, ya que luego del nacimiento de su primer hijo sorprendió con una foto donde se le veía con short y camisa corta, dejando ver su abdomen, que parece no haber pasado por ningún cambio. En la descripción de la publicación, la también youtuber contó que le han hecho muchas preguntas acerca de su peso, figura y cómo se cuida, a lo que respondió que solo amamanta a su bebé, además de hidratarse muy bien y que come normal. “Buena proteína, carbohidratos y vegetales, es todo”, explicó.

Adicional a sus transformaciones la influencer ha sido noticia pues ha recibido buenos y malos comentarios por su relación con Pipe Bueno, pese ha que han pasado dos años de la muerte de Legarda muchas personas la siguen criticando por las decisiones que ha tomado en su vida personal y los comentarios que ha hecho o las respuestas que ha dado. Como cuando le preguntaron sobre el tatuaje de la palabra “Lega”.

Pese a las críticas, Luisa Fernanda, ha sido muy enfática en decir, que no le importan los comentarios y que ella vive su vida de acuerdo a como mejor le parezca.





