Líder juvenil en Buenaventura explica por qué se exaltó con las preguntas de una entrevista radial

Leonard Rentería es uno de los líderes de los plantones que están dando en el puerto de Buenaventura por la violencia que se está presentando en esta región del país. Foto: @LeonArt Rentería.

Desde el pasado 4 de febrero, ante el aumento de la violencia urbana, los enfrentamientos entre bandas delincuenciales que según medios locales han generado más de 30 balaceras, hurtos, reclutamiento forzado y otros delitos en Buenaventura, los habitantes de esa región vienen realizando plantones y manifestaciones en el puerto vallecaucano.

Uno de los líderes de la protesta es el joven Leonard Rentería, quien ha aprovechado el alcance de las redes sociales, y con la etiqueta #SOSBUENAVENTURA, ha hecho un llamado al gobierno y a los colombianos para comprender la situación que se vive en esta zona del país donde los hechos de violencia vienen en aumento desde el 30 de diciembre de 2020.

El pasado 5 de febrero durante una entrevista que Blu Radio le hizo a Rentería, la periodista Paola Ochoa dijo “El problema es que el puerto de Buenaventura mueve el 60 % de la mercancía que entra y sale del país, casi que todas las exportaciones de café y de azúcar se mueven por ahí. ¿No cree usted que el daño puede ser casi que irreparable si llegan y siguen con esta idea de bloquear el puente del Piñán?”, preguntó .

“Irreparable para quién”, le preguntó el líder juvenil a la periodista, quien respondió que para todos los 50 millones de colombianos.

En ese momento otro de los periodistas de la mesa pidió hacer una interpelación y preguntó que si no era “un tiro en el pie” para la gente de Buenaventura seguir bloqueando el puente y bloquear el puerto, a lo que Rentería respondió:

“La gente de Buenaventura está cansada de esta situación, la gente quiere vivir tranquila y no puede porque no hay garantías. ¿Te parece poco toda la pobreza en la que vive la gente? 80 % de pobreza, 63 % de desempleo y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías”.

El líder siguió expresando los argumentos de la protesta y manifestó que “mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto los que trabajamos acá, no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza y ¿entonces les parece que sea mal que taponemos para que ustedes nos puedan prestar atención?”.

Indignado ante la pregunta de la periodista, Leonard Rentería continúo diciendo: “al parecer lo único que les interesa por lo que acabo de escuchar es que la mercancía entre y salga, pero ¿Quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas y mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares?”

Dijo también que “debería darles vergüenza” a los periodistas hacer ese tipo de afirmaciones, pues mientras se cree que la protesta está perjudicando a los 50 millones de colombianos, nadie piensa en esa población que hace lo posible para que el comercio de mercancías llegue a los hogares del país.

“Debería darles vergüenza y deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país y que este país no hace más que desconocerlo y comportarse de forma racista y tratarnos como nos tratan”, concluyó Rentería en la entrevista con Blu Radio.

“Todos los días hermanos y hermanas negras se levantan para que ustedes tengan el acceso a aquellas cosas en la comodidad de sus hogares”

Horas después de la entrevista, Leonard Rentería compartió un video en su cuenta de Twitter donde pidió excusas por la forma de responderle a la periodista de la emisora nacional, pero además expresó otros puntos importantes de la manifestación que continúa en el puerto del Pacífico.

“Quiero disculparme si de pronto en la entrevista con Blu Radio me exalté un poco pero quiero contarles algo: nosotros hoy confirmamos que muchos periodistas lamentablemente no tienen un compromiso con la verdad sino que su mayor preocupación es por la continuidad precisamente de todas esas estrategias de desprecio hacia los diferentes, que no tienen que ver con la empatía, que se desconectan de la realidad”, manifestó Rentería.

Luego explicó que hacer ese tipo de preguntas donde prácticamente están dando a entender que los manifestantes deben tener empatía con el puerto y pensar en el puerto “Nos deja mal parados. Nosotros llevamos décadas viviendo las peores realidades en este país racista, clasista, que abandona y olvida a los diferentes”.

Continúo su discurso diciendo que “todos los días hermanos y hermanas negras se levantan para que ustedes tengan el acceso a aquellas cosas en la comodidad de sus hogares, ninguno de ustedes se pregunta en su comodidad en el centro del país cuál es la realidad a la que nos someten y que nos toca vivir”.

Rentería también aseveró que mientras en las capitales reciben las mercancías necesarias “nosotros tenemos que pasar trabajo porque los sueldos que se gana la gente en el puerto son miserables, entonces es una falta total de respeto que una periodista que desconoce el contexto y la realidad plantee preguntas que demuestran el tipo de colombiano promedio que hay en este país”.

El líder de Buenaventura afirmó que el país no cambia porque hay una clase de personas que se cree superior a todo el mundo por esto piensan que el país debe andar al mismo ritmo de ellos, “mientras ellos facturan y de la mano en la lambonería del Gobierno Nacional hacen las preguntas y nos hacen quedar a nosotros como los malos, porque en últimas buscan hacernos quedar como el problema”.

Antes de terminar su video, Rentería manifestó que no es justo que donde quedan los principales puertos en el Pacífico colombiano, la gente viva en la pobreza y tenga los índices de desempleo que tiene. “Estamos hablando de una prestación que el 80 % va para el gobierno y 20 % para Buenaventura. Ya ustedes saben lo que significa: una distribución inequitativa, desigual, racista y clasista de todo lo que producimos”.

También invitó a la periodista Paola Ochoa a que aterrizara e hiciera un buen ejercicio de su labor y le pidió más empatía por un pueblo que ha dado y sigue dando tanto por Colombia.

“Si nuestros abuelos y padres no hicieron lo que tenían que hacer para que este pueblo viviera en dignidad, pues nosotros sí lo vamos a hacer porque tenemos una deuda histórica con este pueblo y nosotros sí vamos a luchar para que tengamos lo que nos merecemos”, concluyó.

Este es el video completo con el mensaje del líder Leonard Rentería:





Le puede interesar:

Los planes del Ministerio del Interior para enfrentar la crisis de seguridad en Buenaventura.

Así fueron las últimas horas de Legarda: reconstrucción de una muerte absurda que hace dos años estremeció a Colombia.