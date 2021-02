Por jugar con su perro Cristina Hurtado debió ir al hospital

Cristina Hurtado cuenta como su perro la mordió

En redes sociales, Cristina Hurtado, presentadora y modelo colombiana, contó los detalles del accidente que sufrió con Odín, su perro.

En el video se ve a la presentadora con todos los implementos de bioseguridad, como tapabocas y visor. Por la emergencia sanitaria que está viviendo el país, lo más recomendable es no ir a los centros de salud sino es urgente y si se debe ir, mejor cumplir con todas las normas como el uso de tapabocas, el proceso de desinfección entre otras.

Comienza saludando y luego, asegura que “Me tocó venirme para la clínica. La verdad tuve un accidente” mientras muestra el dedo que le tuvieron que cocer, y continúa contando lo que hizo que tuviera que acudir a urgencias “Mi perro amado y adorado me mordió y me mordió muy duro”.

Odin, recibió su nombre pues los famosos son amantes del mundo de marvel, es un Terranova de raza pura de tamaño XXXL que llegó a la vida de la presentadora, luego de convencer a su esposo José Narváez para que aceptara el domesticado perrito. Ya que se caracteriza por ser un perro de rescate y se llevaba de maravilla con los niños.

Hurtado señaló que a pesar de tener una mascota dócil y doméstica, la mordió en uno de sus dedos y le ocasionó una herida que tuvo que ser suturada en cuanto llegó al hospital. “Las mordeduras de perro hay que tenerles cuidado, seguramente me van a aplicar una vacuna antitetánica”, explicó.

Cristina Hurtado junto a su perro Odín.

Si un perro ocasiona una herida, sin importar si es el perro está vacunado o es doméstico es importante ir al medico ya que cerca del 50% de las mordidas de perro introducen microorganismos en la lesión, tales como staphylococcus, streptococcus y pasteurella, así como capnocytophaga.

La herida de la presentadora la tuvieron que cerrar con 6 puntos en el dedo anular. Por fortuna, como le contó Cristina a sus seguidores pese a que le duele la herida no fue grave.

En el último tiempo, la presentadora que es muy activa en redes sociales y tiene un promedio de 5,2 millones de seguidores en instagram, ha comenzado a publicar cosas sobre su vida familiar que a sus seguidores les gusta, como momentos con su esposo, sus hijos y todo lo relacionado con su mascota.

Cristina Hurtado y José Narváez son una de las parejas más estables de la farándula colombiana y es que desde que se conocieron en el reality de Protagonistas de Novela no se han separado, incluso, luego de un largo noviazgo en el 2013 se casaron.

La modelo, también aprovecha las redes para compartir su emprendimiento de ropa de lencería y línea cosmética.

