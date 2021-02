“Tuve que romperme el lomo con los italianos para ponerme la camiseta de Colombia”: el ‘Tino’ Asprilla criticó la convocatoria a los microciclos de la ‘tricolor’

Faustino Asprilla habló sobre los microciclos de la selección de Colombia. EFE /Mauricio Dueñas Castañeda /Archivo

Un par de días atrás, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores de la liga local que trabajarán, del 8 al 11 de febrero, con el seleccionador Reinaldo Rueda y se abrió un debate en la opinión pública. Periodistas y exfutbolistas han dado sus puntos de vista sobre la utilidad de los microciclos; con el grupo de los que defienden la iniciativa y quienes no le encuentran mucho sentido.

En este último grupo, está Faustino Asprilla , quien dio a conocer su punto de vista, en el programa ESPN F.C. Colombia. “A mí me tocó debutar en el Cúcuta y darlo todo. Luego pasé a Nacional, estuve con los entrenadores de la selección, Maturana y ‘Bolillo’, y nunca me llevaron a un entrenamiento del equipo nacional. Tuve que salir a un Preolímpico, destacarme en ese certamen, y después de que triunfé en Italia me puse la camiseta de la selección de Colombia de mayores” , expresó el histórico atacante.

El ‘Tino’ subrayó que su buen rendimiento en el rentado local, iniciando su carrera, no fue suficiente para entrar en la consideración del cuerpo técnico de la época. “No había cupo para los microciclos, no había espacio para jugadores como yo. Me tocó ir a demostrar mis condiciones en Europa para recibir la oportunidad. Puede que mi caso sea aislado y el fútbol ha cambiado, pero tuve que romperme el lomo con los italianos para ponerme la camiseta amarilla” , aseveró.

Asprilla no fue el único que cuestionó los microciclos, también lo hizo el ‘bombardero’ Iván René Valenciano, en el Vbar Caracol. “No me gustan estos trabajos de la selección de Colombia. Yo creo que es para tener a los jugadores cerca, pero no sirven para nada más” , sentenció.

Reinaldo Rueda y los 23 elegidos del fútbol colombiano se reunirán la próxima semana, en Barranquilla, como parte del proceso con miras a las clasificatorias de Sudamérica, que se retoman a finales de marzo, y la Copa América de este año. Germán Mera, Rafael Carrascal y Miguel Ángel Borja son tres de los hombres de experiencia del grupo, que tiene a jóvenes promesas como Pablo Ortiz, Jhojan Valencia y Émerson Rivaldo Rodríguez.

En el grupo de ausentes está Jáminton Campaz, quien disputará la final de la Copa BetPlay con el Deportes Tolima, en medio del microciclo de la ‘tricolor’, y Duván Vergara, figura de los ‘diablos rojos’, quien explicó las razones por las que no fue convocado. “No me esperaba el llamado porque no he jugado. A la selección van los que están bien. Siempre estoy alegre, no me desespero; el tiempo de Dios es perfecto y, si es para mí, llegará la oportunidad en su debido momento” , indicó el talentoso jugador, ayer, martes, en rueda de prensa.

