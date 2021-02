América vs. Cali: uno de los 40 clásicos futboleros más importantes del mundo

Bogotá, 16 de enero de 2020. En el Estadio Nemesio Camacho el Campín, America se enfrentó al Cali en la Cuarta Fecha del Torneo ESPN 2020. En la foto: Juan Perez (izquierda) y Darwin Andrade (derecha). (Colprensa - Sergio Acero)

Por encima de otros derbis, como el protagonizado por Millonarios vs. Santa Fe, la revista deportiva FourFourTwo, con ediciones en español e inglés, ubicó al clásico del Pascual Guerrero en el puesto 40 de “los 50 mayores clásicos del fútbol mundial” .

El enfrentamiento es el único encuentro colombiano en una lista que recoge históricos como Boca Juniors vs. River Plate (1, Argentina), el mítico Barcelona vs. Real Madrid (2, España), Liverpool vs. Manchester United (7, Inglaterra), y el Gremio vs. Internacional Porto Alegre (8, Brasil) .

América vs. Deportivo Cali está antecedido por Hamburgo vs. Saint Pauli (39, Alemania) y seguido de Dínamo vs. Spartak, los dos equipos de Moscú (41, Rusia).

La lista, dominada por el fútbol sudamericano, con 17 encuentros de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, compila 50 duelos con equipos cuya relevancia histórica en sus respectivas ligas es indiscutible.

Como curiosidad, el clásico caleño supera en el ranking a otros partidos del sur del continente como los del Athletic Club vs. Real Sociedad (45, España) y Newell’s Old Boys vs. Rosario Central (46, Argentina).

Datos de una rivalidad que nació con el fútbol profesional colombiano

América vs. Deportivo Cali es uno de los primeros clásicos surgidos bajo la profesionalización del fútbol colombiano en la década del cuarenta del siglo anterior.

Se le denomina como “el clásico del occidente colombiano” y se disputa desde 1948, junto con el otro clásico, el capitalino, Millonarios vs. Santa Fe.

Excepto en dos periodos históricos, la rivalidad entre rojos y verdes es uno de los eventos deportivos mejor documentados de Colombia: Fue Deportivo Cali quien decidió no participar en el torneo local entre 1956 y 1958 por problemas económicos; mientras que América no jugó en primera división durante 2012 a 2016.

El total de enfrentamientos en competencias oficiales del FPC, da cuenta de 314 clásicos en lo que Deportivo Cali ha ganado 118 partidos, empatado 101 veces, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se han alzado con la victoria en 95 ocasiones.

En cuanto a goles, son los ‘Azucareros’ quienes lideran la historia con 410 goles; América cuenta con 387 anotaciones en su haber.

DEPORTIVO CALI SE REPUSO DE SU DERROTA EL JUEVES PASADO ANTE SANTA FE Y ESTE DOMINGO VENCIO A AMERICA 2-1 EN EL CLASICO VALLECAUCANO. (COLPRENSA / FOTO EL PAIS).

Por Copa Libertadores se han enfrentado 7 veces: Deportivo Cali ganó 3 partidos, empató en 2 cotejos, mientras América consiguió 2 victorias . Los verdes anotaron 10 goles y los rojos consiguieron 7 anotaciones.

En la Copa Suramericana se enfrentaron 2 veces, la última en año 2008: Deportivo Cali ganó 1 y América otro partido ; los verdes anotaron 1 gol, los rojos marcaron al arco rival 2.

La mayor victoria azucarera fue el 10 de octubre 2010: Deportivo Cali 6 América 3. La última goleada que le propinó América al Cali se dio el 21 junio 1961: resultado de 5 a 0.

En cuanto a campeonato y subcampeonato de ambos equipos fueron tres ocasiones para los verdes y los rojos: 1970 (Cali, Campeón), 1985 1986 (América y Cali).

En esos dos últimos años, América ganó en 2 compromisos definitivos al Deportivo Cali, lo que le otorga el primero de sus bicampeonatos.

Datos que pudieron ser tenidos en cuenta por el semanario inglés para ubicar al clásico que se juega en el Pascual Guerrero como uno de los más importantes del fútbol mundial.

