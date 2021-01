Conozca cómo funcionará el modelo de alternancia en los jardines del ICBF

Imagen de referencia. Jardines privados de Bogotá en piloto de clases con el modelo de alternancia.

Universidades, colegios y diferentes instituciones educativas ya se están preparando para el retorno a clases a través del modelo de alternancia, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Entre los planteles que van recuperando la presencialidad se encuentran los jardines infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los cuales esperan iniciar su regreso a gran escala a partir de marzo, según lo confirmó la directora del instituto, Lina Arbeláez, en entrevista con el periódico El Tiempo.

“ Nuestro plan es que de marzo a junio estemos abriendo más de 2.700 unidades de servicio en sus distintas modalidades, una por cada una de las empresas administradoras del servicio. Después empieza un escalonamiento para poder abrir la totalidad a diciembre de este año ”, explicó Arbeláez.

De acuerdo con lo dialogado por la directora del ICBF con El Tiempo, el regreso a la presencialidad en los jardines del instituto estaría principalmente ligado al proceso de vacunación de las madres comunitarias y los agentes educativos, los cuales serán inmunizados en la tercera etapa de vacunación, por lo que, según explicó la funcionaria, será un proceso lento, más teniendo en cuenta que el 50% de las madres comunitarias son mayores de 60 años.

Arbeláez señaló igualmente que, en el momento del regreso a clases presenciales, los niños que podrán retornar serán únicamente quienes tengan entre 2 y 5 años , pues según explicó, en las disposiciones decretadas por el Ministerio de Salud, los menores de 2 años no pueden volver a los jardines en primer lugar porque no cuentan con su esquema de vacunas completo, y segundo, porque no es recomendable el uso del tapabocas en ellos.

“A veces uno desestima las capacidades de los niños, pero lo que vimos en los pilotos, en los que participaron 470 niños, es que se adaptan fácilmente, respetan los espacios, entienden las nuevas dinámicas, están pendientes de cumplir con los protocolos.”, manifestó la directora del ICBF a El Tiempo cuando se le indagó sobre sí habría garantía que los niños cumplieran los protocolos.

La funcionaria, además indicó al medio que era importante que los menores ya iniciaran su retorno a las clases presenciales pues de acuerdo con ella, la falta de contacto e interacción con otros niños puede causarles daños en su desarrollo cognitivo, socioemocional y motor.

“ No podemos negar que uno de los elementos más importantes del ser humano es la creación de vínculos con otros, la empatía y otras habilidades que sirven para toda la vida.” , indicó Arbeláez al diario bogotano, a lo que agregó que por ello, es indispensable comenzar el proceso de alternancia en estos centros velando siempre por la salud de los niños y docentes.

La directora del ICBF, además le recordó al periódico Bogotano, que el retorno a la presencialidad de los jardines ya había comenzado parcialmente el año pasado con los pilotos que realizó el instituto entre noviembre y diciembre en once municipios de seis departamentos de Colombia (Bolívar, Atlántico, Nariño, Valle del Cauca, Guaviare y Antioquia), los cuales, de acuerdo con ella fueron exitosos, pues solo hubo dos casos de contagios de covid-19 en los menores, que pudieron controlarse, y así se evitó su expansión.

Arbeláez en ese sentido indicó que desde la semana pasada en esos once municipios, ya comenzaron a operar los hogares infantiles, hogares comunitarios, y centros de desarrollo infantil, del cual además destacó fue abierto uno más en Providencia.





