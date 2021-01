Es mejor tenerlo de aliado que de enemigo: Marc Soler sobre Miguel Ángel López

Consiguió dos terceros puestos tanto en Giro de Italia como en Vuelta a España. En el Tour de Francia hizo su debut el año pasado y logro posicionarse en la sexta casilla de la general. Vía: Movistar Team

Uno de los fichajes más rimbombantes para la temporada 2021 del ciclismo internacional fue el de Miguel Ángel López, quien dejó el Astana-Premier Tech para unirse al Movistar Team. El colombiano es considerado por muchos como uno de los favoritos para las grandes vueltas y así lo confirmó uno de sus compañeros de equipo.

Tras seis años vistiendo la camiseta azul celeste del Astana, ‘Superman’ López llega a la escuadra telefónica con el rol de líder principal del equipo, así lo aclaró su derector Eusebio Unzué. Por ahora está aislado debido a su positivo por coronavirus, pero sabe que su objetivo principal es ganar una gran vuelta, se espera que, a medida que avance la temporada, el boyacense pueda correr el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Con respecto a ese rol de líder y al papel que cumplirá dentro del equipo, el español Marc Soler reconoció que es un placer compartir equipo con el colombiano puesto que es un gran corredor y además es un favorito para las principales competencias. Así lo comentó para el canal de YouTube ‘A pie de puerto’.

“En ningún momento he visto rivalidad en temas de calendario o demás. Estuvimos hablando con él (López) y le dije que es mejor tenerlo como aliado y no como enemigo. Al final es un corredor que puede ganar carreras y que cuando estás con él te quita presión, gana competencias de tres semanas como de una”, afirmó Soler, uno de los principales gregarios del Movistar.

Sobre lo que significa ‘Superman’ para el pelotón, Soler fue claro: “Siempre está ahí, uno sabe que siempre van a vigilarlo a él y va a tener buenos resultados, por eso te digo que es mejor tenerlo en casa que fuera de ella”, añadió.

El español de 27 años tendrá su primera experiencia como líder de la escuadra en una gran vuelta, pues las directivas le dieron la responsabilidad de ser el encargado de pelear por la general en el Giro de Italia. “Este año voy a tener la oportunidad de probar si sirvo o no sirvo para las carreras de tres semanas”, comentó sobre su nuevo reto.

Soler es recordado por una imagen polémica ocurrida durante la Vuelta a España del 2019, en ese entonces, el primero de septiembre en la etapa disputada entre Andorra la Vieja y Els Cortals d’Encamp, el corredor se enojó por las órdenes de su equipo donde le exigían que debía esperar al colombiano Nairo Quintana.

“Después de eso no hubo una conversación, estaba enfadado en ese momento, pero ya después fui recapacitando poco a poco. Fue una etapa que pensé que podía ganar y no pensé tanto en el equipo. Al final estaba Nairo que se ponía de líder y al otro día podía salir de rojo, una vez me dicen en la radio que debía parar no entendí nada, pero después de un tiempo me tranquilicé y comprendí la situación”, aclaró.

Recientemente en una entrevista para El Mundo de España, Miguel Ángel López se definió como un corredor agresivo y dejó claro que no se guardará nada.

“A mí también me gusta pelear las grandes vueltas, creo que las pruebas de tres semanas se me dan bien. Siempre he sido un corredor atacante. Así lo hice desde que empecé en juveniles. Cuando hay piernas, lo intento. Cuando no ataco es porque no tengo con qué atacar. Nunca me quedo con las ganas”, dijo el ciclista de 26 años.

Esta nueva temporada trae nuevos retos para López, pues su principal reto será imponerse en una gran vuelta, logro que ha estado cerca de conseguir tras sus dos terceros puestos logrados en 2018 tanto en el Giro de Italia como en la Vuelta a España . En el Tour de Francia hizo su debut el año pasado y logro posicionarse en la sexta casilla de la general.

