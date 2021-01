Juan Pablo Montoya, Gabby Chaves y Tatiana Calderón, los pilotos colombianos que encienden motores en el 2021

Gabby Chaves, Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya, pilotos colombianos. Foto: archivo particular

Desde este fin de semana empieza una importante temporada para los pilotos colombianos en las principales carreras y competiciones mundiales. Juan Pablo Montoya y Gabby Chaves estarán presentes en la partida de la ‘Roar Before The Rolex 24’ o el rugido de motores antes del Daytona 24, la cual empieza este viernes 22 y va hasta el 24 de enero.

Con esta competencia empieza la preparación de los pilotos colombianos para todo el calendario deportivo del campeonato de resistencia IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021. La carrera de este fin de semana en la que estarán los dos colombianos es la preparación para la mítica 24 Horas de Daytona, una carrera de resistencia que se celebra cada año en el trazado mixto del autódromo Daytona International Speedway de los Estados Unidos, que se celebrará entre el 30 y 31 de enero.

Las 24 Horas de Daytona serán el debut de Montoya con la escudería Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian en el que estará al frente del Acura DPi No. 60 de la principal categoría de IMSA. Sobre este importante hecho, el bogotano dijo a La hora del regreso de la W Radio que “llevo mes y medio sin manejar un carro de carreras, pero estamos tranquilos y contentos”.

Chaves, por su parte, también hará parte de la prueba, pero en la categoría LMP3 con el equipo Forty7 Motorsports y al mando del Duqueine M30 – D08 número 7.

Sobre el rugido de motores antes de Daytona, Montoya aseguró que “este fin de semana es para poner el carro a punto, hacer las cosas bien y con eso no vamos a tener en Daytona”. El bogotano compartirá el volante con los norteamericanos Dane Cameron y Anthony James “AJ” Allmendinger y el francés Oliver Pla.

Gabby Chaves y Juan Pablo Montoya estarán presentes en todo el calendario que se tiene preparado para el IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021, que se espera se cumpla en las fechas previstas sin complicaciones por la pandemia.

Así está el cronograma para Chaves y Montoya:

Enero 22-24: Roar Before The 24

Enero 28-31: Rolex 24 Horas de Daytona

Marzo 17-20: Horas de Sebring

Mayo 14-16: Mid-Ohio Sports Car Course

Junio 24-27: Seis Horas de Glen

Julio 2-4: Canadian Tire Motorsport Park

Agosto 6-8: Road America

Octubre 6-9: Motul Petit Le Mans at Road Atlanta

Montoya dijo a la emisora que sí se notaba la diferencia que causa la pandemia en las competencias, “no hay sesiones de autógrafos, no hay gente que venga a ver los carros, uno siente que está en entrenamiento (...) no hay gente, no hay nada, en las carreras lo diferente al fútbol o al ciclismo es que uno los ve, pero no los escucha”.

Por otro lado, Juan Pablo Montoya se prepara también para el mundial de duración FIA WEC y las 500 Millas de Indianápolis, competencia que correrá con la escudería McLaren. En el Mundial de Resistencia, además, el bogotano estará con la también piloto colombiana Tatiana Calderón.

En el Mundial de Resistencia (WEC) anunciado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) están inscritos 33 pilotos, entre ellos Montoya y Calderón. Entre otros de los reconocidos pilotos internacionales en esta competencia están el argentino José María “Pechito” López, el mexicano Roberto González y el español Miguel Molina.

Por primera vez en esta competencia, se logra una cifra récord de mujeres inscritas, son seis mujeres y habrá dos coches con alineación exclusivamente femenina, se trata de Richard Mille Racing en LMP2, con Tatiana Calderón, y Iron Lynx en LMGTE. La colombiana compartirá el volante con Sophia Floersch y Beitske Visser.

También en LMP2 estarán grandes pilotos de la Fórmula Uno como Juan Pablo Montoya y Stoffel Vandoorne, quienes competirán con el actual campeón de Fórmula E, Antonio Felix da Costa, y el cuatro veces campeón de la categoría Le Mans, Jan Magnussen.

