Luis Fernando Muriel, el hombre del momento en la Serie A Italiana

Luis Fernando Muriel, goleador del Atalanta de Bergamo Photo: Giuseppe Zanardelli/Lapresse via ZUMA Press/dpa DEPORTES Giuseppe Zanardelli/Lapresse via / DPA

La Serie A del fútbol italiano asiste al momento excepcional del colombiano Luis Fernando Muriel en el Atalanta, equipo en el que, sin ser titular, brinda por derroche técnica y goles, que tienen al equipo de Bergamo en buenas posiciones en la tabla.

Lea más: Consejo de Seguridad de la ONU le da espaldarazo al Acuerdo de Paz y pide mayor presencia del Estado para frenar la violencia

Fue el semanario deportivo Gazzetta dello Sport’ el que destacó que el colombiano aún no completa 90 minutos de juego, pero sus aportes valen oro para el equipo . Por lo que presentó una amplia nota, cuyo destacado valora el desempeño de Muriel: “Impresiona el rendimiento del colombiano, que en la temporada todavía no ha logrado jugar los 90 ‘completos: casi lo logra contra el Cagliari, en la Copa de Italia, pero fue reemplazado en el minuto 89”.

Este factor no desalienta a Muriel, quien ingresa a la cancha para marcar diferencia. En la jornada de este jueves, marcó su undécimo tanto en la Serie A del fútbol italiano y rindió su balance ante Sky Sports: “Siempre estoy listo para ser decisivo, eso me da la fuerza. para marcar muchos goles (...) El sábado vamos a Milan para volver a ganar. Sabemos que será complicado pero se podrá jugar, ellos no se cerrarán y buscarán los tres puntos como nosotros”.

Muriel completó 11 tantos en la temporada regular del fútbol de Italia. EFE/EPA/ PAOLO MAGNI

La Gazzetta dello Sport’ subraya que el talento goleador del colombiano le ha dispensado experiencia en la Serie A, pero que la intuición de Gian Piero Gasperini, ha permitido la explosión del colombiano en el Atalanta: “Delantero con tiempo parcial y segmentado, pero con rendimiento garantizado: en un año y medio 33 goles en 63 partidos, 15 de ellos viniendo como suplente . Ningún otro como él, en el fútbol de Italia”, destacó el semanario deportivo al ponderar la efectividad del atacante colombiano.

Agregó que la cuota goleadora de Muriel es excepcional, batiendo récords desde la banca, dado que no completa el tiempo de un partido en el tiempo que lleva con la casaca del Atalanta: “nadie en Italia es tan decisivo como él desde el banquillo, que lo convierten en el máximo goleador del Atalanta en la Liga con 11 dianas”.

Lea más: Fiscalía le habría advertido a Luis Gustavo Moreno no hablar con ciertos periodistas porque le “molestaría” a Barbosa

Los números de Muriel en la Serie A

Luis Fernando Muriel completa una década en el fútbol italiano. Su récord de goles es de 104 en este trayecto de tiempo y actualmente es el goleador de esta liga con 11 tantos, el último marcado en fecha pendiente ante el Udinese.

El camino hacia el centenar de festejos, arrancó con los colores del Lecce, escuadra en la que anotó siete dianas; sumó 19 con Udinese, 24 con la Sampdoria, 13 con el Sevilla, nueve con la Fiorentina y lleva, por el momento, 32 goles con el conjunto bergamasco.

Su temporada 2020-2021, en la que entra por minutos y obtiene tantos le ha deparado elogios de la prensa deportiva pero también comparaciones con leyendas del balompié, como Ronaldo Nazario, por su estilo y contextura física.

Lo anterior fue señalado por Jaime Pabón, entrenador personalizado de jugadores como Rafael Santos Borré, quien afirmó ante el portal deportivo Gol Caracol que lo de Muriel es excepcional, tanto por su adaptación al estilo del técnico como por su disciplina deportiva: “Ha llegado el pico más alto de su carrera y se juntan varias situaciones: arribó a un club donde el sistema de juego se adapta a él, sea titular o suplente y es uno de los mejores jugadores del equipo. Ahí juega por las bandas, como segundo atacante o como delantero de área”.

Atalanta de Bergamo enfrentará el 23 de enero al Milan.

También le puede interesar

Tolima lo volvió a hacer: venció a Atlético Nacional, lo eliminó de la Copa BetPlay e hizo estallar a Jefferson Duque ante la prensa

Millonarios, ¿el favorito de los youtubers españoles?