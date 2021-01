El mensaje de Andrés Felipe Arias sobre Gustavo Petro

Este miércoles 20 de enero se llevó a cabo el comentado evento en el que el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, hablaría sobre su trabajo en esta área, pero que terminó convertido en un espacio en el que lo defendieron y rechazaron su condena en Colombia. Sin embargo, en medio de la entrevista, Arias aplaudió un trino de Gustavo Petro e, incluso, mencionó una posible llegada al poder del senador.

Desde el Cantón Norte, Arias habló de los ataques que recibe en redes sociales y manifestó que, aunque no los ve por las limitaciones que tiene por estar preso, su esposa y abogado se los cuentan. “No me duele tanto que me quieran ultrajar, a mí eso vaya y venga. Me duele por mi esposa y por mis hijos que están chiquitos” y confesó que ya ha enviado, junto a su apoderado, varios de esos mensajes amenazantes a la Fiscalía.

A partir de eso, el exministro se refirió a un trino de Petro por la salida de Ángela María Robledo de la Colombia Humana. “ Esto de pronto les va a sorprender. Con relación a que Ángela María renunció, entiendo que a ella la atacaron y la acribillaron y, me contó mi esposa, (está) el trino de Petro diciéndole a sus seguidores: ‘Respeto por Ángela María Robledo, respeto por los que se van, respeto por los que se quedan, respeto por los que llegan, respeto por el contrincante”, y afirmó:

Si ellos pusieran eso en práctica, creo que ganarían mucho. Incluso quitarían mucho miedo que tiene mucha gente en este país de cómo actuarían ellos si llegaran al poder. Ojalá lo pusieran en práctica”, dijo Arias.

Y aprovechó para unirse a ese discurso afirmando que deberían aplicarlo incluso si el contrincante está en la cárcel. “ Incluso si en otro momento lo quisieron ver aplastado, humillado y derrotado” y concluyó ese tema diciendo que eso daría paz política y podría ser el principio de “la paz verdadera que necesita el país”.

Por otro lado, en ese espacio el exministro contó que solo ha salido dos veces desde que ingresó en reclusión en julio de 2019: la primera para una cita médica que, asegura él, no duró más de una hora y la segunda fue el 30 de diciembre de 2020 gracias a que cuando una persona llega a cumplir la tercera parte de su pena tiene derecho administrativo a hacer uso de permisos de 72 horas. Arias aseguró que su juez de penas dio vía libre a su solicitud y pudo pasar año nuevo con su familia. “Estuve con mi esposa y mis hijos, recuperando, de a poquitos, el tiempo perdido”. En la entrevista afirmó que solo tenía 10 minutos diarios para llamar a sus hijos.

También contó que estuvo en un búnker en Estados Unidos donde tuvo más de 20 compañeros de celda en los más de dos años que estuvo recluido. Mencionó que todos los colombianos que conoció estaban ahí por narcotráfico y que también compartió con ladrones y estafadores de bancos. Especificó que su celda era de 2x3 metros y que a veces los encerraban por días enteros en ese lugar.

En otra de las anécdotas que contó de su tiempo en Estados Unidos, Arias dijo que una vez lo acusaron de haber ayudado a mover droga dentro de la prisión, pero que todo se trató de un malentendido.

Entre las personas que conoció hubo exjefes paramilitares como Macaco y Don Berna, además de miembros de las Farc, del Clan del Golfo y lancheros que movilizaban cocaína desde el Pacífico colombiano.

LEA MÁS

Conversatorio sobre agricultura se convirtió en panel de defensa de Andrés Felipe Arias

“Si Gustavo Petro llega al poder, despidámonos”: María Fernanda Cabal

Conductas suicidas y casos de abuso en menores habrían aumentado durante la pandemia del nuevo coronavirus en Bogotá