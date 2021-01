Concejal Jorge Colmenares tildó de “enmermelado de Claudia López” a quien lo acusó de mentir sobre su título profesional

Colprensa - Juan Páez

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático Jorge Colmenares, respondió a quienes lo acusan de mentir sobre sus estudios profesionales. Según el cabildante, estas denuncias se hicieron públicas cuando él empezó a controvertir el mal gobierno de Claudia López.

El edil de la localidad de Fontibón Julián Triana, quien pertenece al partido Alianza Verde, aseguró que en la página web del Concejo de Bogotá se afirma que Colmenares se graduó de Derecho y tras interponer un derecho de petición, la Universidad del Rosario negó que sea egresado de esa carrera, por ahora.

“A finales de 2020 radiqué un derecho de petición a la Universidad del Rosario donde pregunté si el concejal Jorge Luis Colmenares era egresado de la carrera de Derecho de esta institución. El 14 de enero respondieron que no, no registra como egresado” , explicó Triana en su cuenta de Twitter.

“De acuerdo con la ley, es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales. Si el concejal no se ha graduado, esto quiere decir que no es abogado pero sí se presenta así en la página oficial del Concejo de Bogotá”, dijo el edil.

Tras esta denuncia, Colmenares, también en su cuenta de Twiiter señaló: “Pese a lo duro que ha sido este inicio de año, llegan buenas noticias que quiero compartir con ustedes. En febrero me gradúo; les agradezco a todos por ser partícipes de este nuevo logro en mi vida” .

A lo que Triana reaccionó cuestionando: “Y aunque me alegra mucho concejal Colmenares haya decidido decir la verdad (un año tarde y alertado por este video), debo decir que igual quedan varias preguntas sin responder frente a sus estudios profesionales: ¿por qué lleva un año omitiendo la verdad sobre su grado?”.

Ante estas nuevas preguntas, el concejal del Centro Democrático se fue contra quienes lo señalan de mentir.

“Qué extraño, denuncio la incoherencia, mal gobierno, el desastre del gobierno de Claudia López y los enmermelados de su régimen montan fake news. Aprendieron de su ama las cortinas de humo. Seguiré denunciando a la incompetente, no me distraigo con sus esclavos”, escribió.

El edil del partido de la alcaldesa de Bogotá volvió a cuestionar al concejal. “Con respeto le pregunté al concejal Colmenares por su título profesional y él sale a decirme esclavo sin responder a una sola pregunta. ¿Es una noticia falsa decir que usted lleva un año omitiendo corregir su perfil oficial? Usted ha inducido al error a la gente. Reconózcalo” .

RCN Radio habló con el concejal Colmenares sobre por qué en su perfil del Concejo señala que ya es abogado a lo que respondió: ““Mi perfil en el Concejo de Bogotá, al igual que en ‘Bogotá Como Vamos’, no lo creo yo, no lo hago yo, no está bajo mi dominio. Si fuera así, no tendría por qué colocar falsedades en las páginas de internet y también me tendría que quejar con medios de comunicación que me mencionan como abogado”.

“Desde que tengo 15 años he llevado el proceso de mi hermano (Luis Andrés Colmenares) y he sido la persona que ha hablado por mi familia, por eso podrían inferir que ya estaba titulado, pero yo soy un joven de 25 años que el otro mes va a recibir su ceremonia” , le dijo el concejal a ese medio.