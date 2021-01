Arturo Calle describió a Gustavo Petro como “capaz” e “inteligente” si llegara a ser presidente de Colombia

El empresario colombiano Arturo Calle, de manera muy breve pero concisa, describió al senador Gustavo Petro si llegara en un futuro a ser el presidente de Colombia.

En medio de una entrevista con la periodista Vicky Dávila, el empresario de la industria textil se le midió a opinar sobre varios políticos colombianos empezando por el excandidato presidencial de Colombia Humana.

Ante la pregunta de qué piensa sobre “Gustavo Petro presidente”, Calle respondió: “Pienso que es una persona muy capaz e inteligente”.

Así mismo, habló sobre otro de los excandidatos presidenciales de 2018: Sergio Fajardo, a quien describió como un matemático.

Vea aquí lo que dijo Arturo Calle:

En la entrevista con Dávila, el empresario también opinó sobre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien describió como una mujer muy capaz que conoce al país y a sus fuerzas militares. Así mismo, dijo que del Centro Democrático admira a Paloma Valencia y que para la Presidencia de la República no tiene una respuesta clara .

Sobre el expresidente Álvaro Uribe le agradeció liberar a Colombia del conflicto armado que tenía azotado al territorio nacional. “Hay unos que no están a favor de él pero uno tiene que reconocer las cosas grandes”, dijo Arturo Calle.

Arturo Calle se refiere a Tomás Uribe

A pesar de negarlo en varias oportunidades, la posible candidatura de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, toma fuerza entre los seguidores del Centro Democrático como opción para 2022. El empresario Arturo Calle se unió a las voces que critican la posible entrada a la política del llamado ‘delfín’ del uribismo.

En entrevista con Semana, el creador de las tiendas de ropa aseguró que ha tenido conversaciones con el joven empresario sobre el tema y que le aconsejó seguir su carrera como hombre de negocios para “que el país y el Centro Democrático” se dejen de desgastar con el tema.

“El partido debería salir a decir que Tomás Uribe no es su candidato y que no será. Él no es la ficha para ser presidente, allí no puede llegar cualquiera y punto” , expresó el líder en el sector textil, recalcando la preparación que debe tener una persona al ejercer el primer cargo de Colombia.

Además, agregó que el hombre de 39 años ya tiene una reputación exitosa en su campo de acción. “Es que Tomás Uribe ya le dijo al país que es empresario, que sabe hacer las cosas y es exitoso como empresario. Tomás es una persona muy amable y todos los que tienen relaciones con él lo quieren. Él ha dicho que es hijo de un político, pero él no es político y ha dicho que no está capacitado para ser presidente del país”, agregó.

De acuerdo con la revista, Calle se puso en los zapatos del expresidente para sentar su posición ante la oleada de simpatizantes que quisieran verlo en el tarjetón de 2022. “si Tomás Uribe fuera hijo mío y me dijera ‘papá, quiero ser candidato presidencial’, lo agarro y le pego”.

Calle también reveló que varios allegados han sugerido que él se lanzara a la presidencia, pero dice haber negado esta insinuación porque está fuera de lo que sabe hacer. El rodado empresario argumentó que no tiene estudios para esto y que no se mete en lo que no sabe. “Tomás Uribe tampoco se mete en lo que no sabe” , puntualizó.

Acerca de la prematura carrera por la Presidencia de la República para 2022, el líder en el sector textil afirmó que no le apuesta a ningún candidato porque no lo hay hasta el momento. Dijo que, al haber un candidato “apoyado por todos los partidos”, debería ser elegido de inmediato.