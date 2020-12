Militares involucrados en el presunto robo de las donaciones a Providencia podrían ser destituidos

Hasta el momento, y según información de Blu Radio, los tres militares que aparecen en el video, aparentemente, apropiándose de las ayudas humanitarias para damnificados en Providencia serían destituidos de las fuerzas militares.

Según se sabe, los militares fueron extraídos de Providencia y viajaron en un avión hacia Bogotá donde las autoridades iniciarán una investigación disciplinaria. En caso de comprobarse una actuación inadecuada, los uniformados serán retirados de manera inmediata de la institución. El 31 de diciembre viajará a Providencia una comisión especial de la alta cúpula militar para analizar la situación en la isla y así verificar las actuaciones de los uniformados.

El video que destapó el escándalo

En un video que se dio a conocer a través de la cuenta del artista colombiano Jiggy Drama, quien nació y actualmente reside en San Andrés, se ve como, presuntamente, un grupo de militares estaría robando objetos de las ayudas humanitarias enviadas a Providencia.

“Me acaba de llegar un video de militares robando donaciones en Providencia pero me toca subir el video en 2 partes porque es muy largo para Twitter”, comentó Drama.

En el video se ve como lo uniformados rebuscan en unas cajas, al parecer que llegaron de donaciones, escogen algunas prendas, las guardan en los bolsillos o se van con ellas, de fondo se escucha la voz de una mujer narrando todo el suceso y contando que lleva varios días preguntando si hay ropa o zapatos para hombre pero los uniformados le dan respuesta negativa a sus peticiones, razón por la cual decidió grabarlos.

“Los grabo para que sean serios, me dijeron que no había zapatos que porque la comunidad no quería nada usado, pero todo es nuevo”, comentó en su narración.

Denuncian irregularidades con ayudas en San Andrés

Planton en San Andrés por robos a donaciones

El video que se hizo viral rápidamente, generó rechazo en toda la comunidad y entre los artistas que han trabajado para recoger fondos para llevarlos a Providencia. Uno de ellos fue el comediante Alejandro Riaño, quien a través de sus redes sociales describió la frustración que siente por las escenas que se ven en el clip.

“Llevo trabajando toda la mañana para ver cómo logro llevar las 23 toneladas de ayudas a Providencia, con mil trabas... hablando con el uno con el otro. Se bajan, se suben. Es demasiado triste... ¿y después ve uno esto?” , aseguró en sus redes sociales.





Convocan plantón en Providencia por irregularidades:

Por su parte, la veeduría ciudadana Old Providence informó que, este miércoles 30 de diciembre, los isleños estarían convocando a protesta en el aeropuerto El Embrujo, en horas de la tarde, donde las delegaciones del Gobierno Nacional tienen el centro de operaciones, para exigir que se cumplan los derechos de la comunidad y que se haga un control de lo que está pasando realmente con las donaciones.

“Esta protesta tiene como objetivo reunir a la comunidad para conformar una veeduría ciudadana para vigilar todo lo pertinente al tema de la reconstrucción, ayudas y base de datos de los damnificados”, aseguró Randy Ward, expersonero municipal de Providencia, en una carta enviada al alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gari.

Un hombre observa las casas destruidas y los escombros que dejó el paso del huracán Iota, en la isla de Providencia, Archipiélago de San Andrés (Colombia).

Los “100” días para la reconstrucción de San Andrés:

En días pasados se conoció que el compromiso del Gobierno colombiano por reconstruir Providencia en 100 días no era del todo claro. El ‘Plan 100′, del cual el presidente Iván Duque habló el pasado 20 de noviembre para reconstruir las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido a los estragos ocasionados por el paso del huracán Iota, será realmente de 146.

Lo planeado por el mandatario del país, que nombró a Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social de Colombia, como gerente para la reconstrucción del archipiélago, era comenzar el 10 de diciembre el proceso para cual la designó, pero no se cumplió. A lo que Duque afirmó que la reconstrucción comenzaría el 1 de enero de 2021, pues no se ha logrado la remoción de todos los escombros.

