Ojo, estas son las restricciones que regirán en Colombia durante la temporada de fin de año

Debido al incremento exponencial de contagios por covid-19 en el país, varios departamentos decidieron tomar medidas drásticas en la temporada de fin de año y así evitar que el virus se siga propagando. De hecho, este martes 29 de diciembre, se registraron 11.015 casos nuevos de coronavirus para un total de 1.614.822 contagiados en el territorio nacional.

Además, según el reporte del Ministerio de salud, la ocupación total de las UCI en todo el país está en alerta roja, en Bogotá el 74,9% están ocupadas, mientras que en Medellín la cifra es de 79,22%, en Cali del 90% y Santander del 95%. Además, varias ciudades, entre ellas Bucaramanga Cali y Pereira, registraron que hay escasez de medicamentos para los pacientes en condiciones graves.

Razones suficientes para que, por decreto, los Gobiernos locales de cada departamento actuaran radicalmente. Estas serán las medidas a las que los ciudadanos se deberán acoplar durante las fiestas para recibir el Año Nuevo en las diferentes ciudades del territorio nacional.

Antioquia:

Desde el 22 de diciembre y hasta el 3 de enero de 2021, habrá toque de queda continuo en Medellín.

Mientras que en el Valle de Aburrá (Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas) Oriente, Suroeste y el Occidente, la restricción empieza desde el 31 de diciembre a las 8:00 p. m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a. m.

En Antioquia hay restricción de pico y cédula para entrar a supermercados.

Atlántico:

Barranquilla tendrá toque de queda desde el primero de enero de 2021, entre la 1:00 a.m. y 6:00 a. m.

En los demás municipios del departamento la Gobernación del Atlántico decretó toque de queda desde las 10:00 de la noche del 31 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana. La medida se repetirá entre las 2 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente, el primero, dos y tres de enero.

Bogotá:

En la capital no habrá toque de queda pero sí restricción en venta de licor hasta el 2 de enero y se mantendrá el pico y cédula.

Boyacá:

Todo el departamento de Boyacá estará en toque de queda desde las 9 p. m. del 31 de diciembre y hasta las 5 a. m. del primero de enero.

Además hay pico y cédula para ir a centros comerciales, entidades bancarias y centrales de abastos.

Bolívar:

Solo en Cartagena hay medida de pico y cédula para el ingreso a bancos y mercados públicos, este se mantendrá hasta el 15 de enero de 2021. Además, la alcaldía ordenó el cierre del Centro Histórico de ciudad y no prohibió todo tipo de evento público los días 30 y 31 de diciembre.

Caldas:

Manizales, Villamaría , Chinchiná, Neira, Aranzazu, Salamina Anserma, Supía, Riosucio y Pensilvania tendrán toque de queda desde el primero de enero a las 00:00 horas hasta las 10 de la mañana del mismo día.

Córdoba:

En Montería habrá toque de queda entre el 31 de diciembre y primero de enero. La medida regirá desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

También hay pico y cédula para el ingreso a cualquier local de comercio y a entidades bancarias, funciona por horarios:

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. pueden ingresar número pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. pueden ingresar números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

La Guajira:

La administración de Riohacha decretó toque de queda desde las 10 de la noche del 31 de diciembre hasta el dos de enero a las 4 de la mañana. Además, habrá ley seca de 7 de la noche a 7 de la mañana.

Meta:

En Meta habrá toque de queda desde el 31 de diciembre hasta el tres de enero a las 6 de la mañana.

Nariño:

En Pasto inicia el toque de queda desde las 8 de la noche del 31 de diciembre hasta el 2 de enero a las 5 de la mañana.

Norte de Santander:

En Cúcuta está vigente, todos los días, el toque de queda entre las 7 p. m. y las 5 a. m. del día siguiente. Para fin de año habrá cierre total y continuo desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero.

Quindío:

En Armenia se decretó toque de queda desde 12 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente, hasta el 3 de enero de 2021.

Mientras que en Salento, Pijao y Génova aplicará desde las 11 p. m. - hasta las 5 a. m. En los demás municipios la restricción inicia a las 12 de la noche del 31 de diciembre.

Risaralda:

El toque de queda ya impuesto desde las 9:00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, permanecerá de manera indefinida.

Santander:

En Bucaramanga y el área metropolitana, los Gobiernos locales acataron el toque de queda departamental desde las 9 de la noche del 31 de diciembre y las 6 de la mañana del 2 de enero.

Además desde el 29 de diciembre iniciará el pico y cédula.

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó, este martes 29 de diciembre, que se implementa la medida del pico y cédula par e impar desde el 30 de diciembre hasta el 16 de enero; no será el pico y cédula de dos dígitos que planteó la Gobernación de Santander. Además, habrá toque de queda y ley seca desde las 9:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021, y el 8 de enero desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del martes 12.

Tolima:

En Ibagué y los 47 municipios del departamento se decretó toque de queda hasta el 2 de enero entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Valle del Cauca:

En todo el departamento del Valle del Cauca, incluyendo Cali, habrá toque de queda hasta el 4 de enero, desde las 11 p. m. hasta las 5 de la tarde. Además, habrá ley Seca el 31 de diciembre desde las 5 de la tarde hasta el dos de enero en el mismo horario.

Además, el acceso al río Pance estará cerrado desde las 6 de la mañana del 31 de diciembre hasta el 4 de enero.

