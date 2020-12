La propuesta de Gustavo Petro al gobierno de España para adquirir más vacunas contra el COVID-19

Este martes 29 de diciembre, el senador Gustavo Petro sostuvo una reunión con el vicepresidente español Pablo Iglesias. A través de Twitter, el ibérico fue el primero en retratar la reunión que sostuvo con el político colombiano.

“Hoy he tenido ocasión de reunirme con Gustavo Petro, senador y líder de Colombia Humana. Ha sido un placer poder charlar sobre la situación internacional con un protagonista clave del cambio progresista que está en marcha en América Latina” , escribió Iglesias.

Por otro lado, el senador Petro entregó más detalles de lo que habló con Iglesias e incluyó una propuesta para adquirir vacunas adicionales contra el covid-19.

También en su cuenta de Twitter, escribió: “Como dirigente de la oposición en Colombia he propuesto al gobierno español, si puede transferir soberanamente parte de sus excedentes en vacunas contra el Covid, que transfiera al gobierno colombiano vacunas independientemente de las distancias políticas”.

Según Petro, “Europa a diferencia de Latinoamérica, negoció unitariamente con las farmacéuticas la compra de vacunas en una cantidad superior, en más el 10%, a la totalidad de su población, por eso parte de sus vacunas compradas pueden ser donadas” .

Iglesias, quien es además secretario general del partido Podemos, en entrevistas pasadas ha reconocido la influencia de América Latina en su movimiento político. “Podemos es hijo del 15M, pero América Latina ha sido nuestra escuela en la que aprendimos a pensar la política”, explicó.

“Con ustedes hemos aprendido que hay otra forma de hacer política y otra forma de mirarnos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Podemos es hijo de un movimiento de dignidad popular, el 15M. A nosotros nos inspiró para actuar con audacia, pero aquella no era nuestra única inspiración: estoy obligado a reconocer aquí las experiencias de liberación latinoamericanas como inspiración y como condición de posibilidad de Podemos” , añadió en un discurso del 2018 el político español.

En febrero comienza la vacunación masiva contra el covid-19 en Colombia: MinSalud

Este 29 de diciembre, un día después de que se firmara el decreto que da vía a la aprobación de las vacunas covid en Colombia, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, confirmó que comenzarán a ser aplicadas en febrero y que ya tienen identificados a quienes las recibirán

En Blu Radio, Moscoso informó que la vacunación masiva de la enfermedad “empezará por los mayores de 80 años y personal de primera línea en salud”, es decir, médicos y enfermeros.

El anuncio coincide con el señalamiento del director de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), José Luis Accini, del cansancio y la falta de personal de salud para la atención en las unidades de cuidados intensivos (UCIs), debido al aumento de contagiados y fallecidos, consecuencia del coronavirus.

Moscoso afirmó que serán las autoridades en Salud quienes contacten a los beneficiados del primer lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

“Tenemos los datos de estas personas, estamos afinando las bases de datos de las personas, ubicación y demás”, señaló el viceministro.

En el medio radial se le preguntó si se realizarían pruebas de vacunación, a lo que respondió que no: “Pruebas de vacunación no hay, eso no existe como tal. Algunos países optaron por traer unas cantidades de 5.000 o 10.000″, pero, en palabras de él, la apuesta de este Gobierno será “entrar a vacunaciones masivas que cumplan un protocolo organizado y determinado”.