“Evidentemente nos va a llegar”: MinSalud sobre la cepa británica del COVID-19

El ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez desde San José de Guaviare. Foto: cortesía Ministerio de Salud.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, el país puede estar tranquilo con respecto al posible ingreso de la cepa británica del covid-19. Así lo aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, durante su intervención en el programa “Prevención y Acción”, conducido por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque.

Según el jefe de la cartera de salud, “es muy probable que la tengamos en Colombia también” . No obstante, agregó, “lo que sabemos hasta ahora es que es una cepa más contagiosa, pero no es más letal, ni más severa”, por lo que el nivel de preocupación estatal no es tan alto. Al respecto, Duque también recordó que las vacunas actuales también parecen ser eficaces contra dicha variación del virus.

Lo anterior, sin embargo, no significa que las autoridades nacionales no estén pendientes. De hecho, señaló Ruiz, “hasta el momento el Instituto Nacional de Salud (INS) ha generado cerca de 219 secuenciaciones que estudian la estructura genética del virus, 21 de estos estudios genómicos se han realizado buscando la nueva cepa británica”, de la cual ya se tiene registro en 24 países hasta hoy.

El ministro aseguró que todos ellos han arrojado resultados negativos, pero que la labor de vigilancia genómica del INS continúa hasta detectarla o descartarla definitivamente. También apuntó que, Colombia tiene una experiencia muy grande en dichas secuenciaciones de virus y que incluso es necesario tener en cuenta que la británica no es la única cepa de covid-19 que circula actualmente por el mundo.

“ Se han identificado más de 1200 mutaciones, varias de ellas incluso circulan en Colombia ”, dijo. Para Ruiz, “eso nos invita a reforzar las medidas, la vigilancia epidemiológica, la atención al Prass (Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), el uso del tapabocas y todo lo que prevenga tener un mayor riesgo de afectación por covid, pero el llamado sigue siendo a la tranquilidad”.

Sobre el tema, el presidente Duque también recordó que el país ya tomó medidas de restringir los vuelos provenientes del Reino Unido, así como de aislar a los viajeros que alcanzaron a llegar de dicho país en las horas previas a mencionada decisión. “En la medida en que no generen efectos negativos mantendremos la intención de mantener la apertura social y económica del país”, concluyó Ruiz sobre este tema.

Por otra parte, los funcionarios del administrativo se refirieron nuevamente al programa de vacunación del país, y explicaron que este contará con una etapa de alistamiento a llevarse a cabo en enero , en la que además de trabajar en conjunto con Secretarías de Salud, Alcaldías e IPS, se dedicarán a hacer los primeros contactos con los grupos de primera etapa de vacunación.

“Tenemos bases de datos ya estructuradas, vamos a estar haciendo pruebas llamando a las personas durante la fase de alistamiento. Si hay personas que no están agendadas haremos un proceso paralelo de permitir esa inscripción”, recordó Ruiz, señalando que los primeros meses se vivirá un entorno de vigilancia farmacológica que hará que el proceso tenga una velocidad moderada.

Esta, sin embargo, podría ser un tanto más veloz que en otros países, dado que “Colombia cuenta con una infraestructura de vacunación bastante sólida y estructurada, que nos permite adherir el programa de covid a lo que ya tenemos, buscando generar la menor cantidad de nuevos reprocesos , logrando que sea un proceso de vacunación exitoso”.

