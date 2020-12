Estudio en Cali no dejó resultados positivos para uso de ivermectina en pacientes con covid-19

(Shutterstock)

Según un grupo de investigadores del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica (CEIP), la ingesta de ivermectina no contribuye a disminuir los días en que se presentan síntomas relacionados por contraer covid-19, recogió el diario El País de Cali.

El director científico del CEIP, Eduardo López, dijo a El País que los estudios se realizaron proporcionando dosis del medicamento de 1,5 gotas por kilogramo del receptor en un periodo de tiempo de cinco días. Sin embargo, el científico dijo que no hubo ninguna diferencia importante en el número de días en el que las personas tuvieron los síntomas de la enfermedad tras ser parte del la muestra. “Las personas tenían síntomas leves que disminuyeron lentamente durante 11 o 12 días y tuvimos reacciones muy similares” agregó López, esto dentro de las dos etapas del estudio que consistió en una muestra de 400 personas: a la mitad se les dio placebo y a las otras la dosis del medicamento.

Por lo que le recalcó al diario caleño que no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de la Ivermectina para síntomas leves de covid-19 en los primeros días del contagio.

A pesar de eso, López afirmó que no pueden ser tan radicales en afirmar que se cierra la posibilidad de usar el medicamento, ya que en todo el mundo todavía siguen andando estudios con diferentes metodologías, por lo que recomienda esperar los resultados para dar un veredicto final sobre su efectividad.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue uno de los principales defensores de este medicamento como alternativa para enfrentar los síntomas del covid-19. La última vez que habló del tema fue el pasado 15 de diciembre con Blu Radio, donde afirmó que lo decía como médico, “insisto en la posibilidad y la oportunidad de la ivermectina”. Además agregó que él la usa.

Explicó que a medida que pasaba el tiempo, los estudios seguían comprobando que así era. “Por eso no me quise meter más en ese debate porque creo que podría ser excesivo, pero tengo muchos colegas que con ivermectina, de forma profiláctica, han logrado salvar vidas. En ese sentido, incluso, en el propio Congreso de los Estados Unidos se adelantó el debate”, afirmó ante Blu Radio, aunque no especificó a qué investigaciones se refería.

Las medidas de fin de año en Cali

El alcalde a través de su cuenta de Twitter, anunció que “desde el 31 de diciembre a las 6 a. m. hasta el 4 de enero a las 6 a. m. se cerrará el Río Pance, nos es imposible permitir la tradicional aglomeración de fin de año”. El mandatario recordó que dicho afluente puede llegar a ser el punto de encuentro de hasta 40.000 personas que reciben cada año con un paseo de olla, lujo que la ciudad no se puede permitir en 2021.

Con el mismo fin, Ospina dijo que también se posterga hasta nueva fecha la típica verbena popular, realizada cada primero de enero en el barrio Ulpiano Lloreda, de la Comuna 13; y se amplía la ley seca desde el día 31 de diciembre a las 5 p. m. hasta la misma franja horaria del día 2 de enero. De igual forma, se le da continuidad al pico y cédula, el toque de queda y la prohibición de cualquier evento o reunión en espacios públicos.

