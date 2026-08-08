Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G abrió su corazón en una de las entrevistas más personales de su carrera, abordando temas que rara vez comparte en público. - crédito Karol G / Instagram

Guardar

Karol G, una de las figuras más emblemáticas de la música latina actual, ofreció recientemente una de sus entrevistas más sinceras y personales en el pódcast Se regalan dudas.

Allí, la cantante colombiana habló abiertamente sobre el impacto emocional de su éxito y el precio que ha pagado por mantener la imagen de “La Bichota”, un personaje que, según confesó, le ha exigido mostrar una fortaleza constante ante el público, incluso en sus momentos más vulnerables.

La artista, que atraviesa un momento de éxito internacional tras el lanzamiento de su álbum No me Arrepiento de Sentir Tanto, reconoció ante las presentadoras Leticia Sahagún y Ashley Frangie que la presión de ser un referente para millones no es fácil de sobrellevar. “Me metí tanto en el personaje de ‘La Bichota’, de la poderosa, de la que todo lo puede, que a veces digo: ‘Estoy cansada’. Cansada, papito. Estoy cansada de leer que yo le estoy salvando la vida a todo el mundo’”, expresó Karol G, dejando en claro que la exposición pública y las expectativas sociales han tenido un impacto real en su bienestar.

PUBLICIDAD

La cantante confesó el desgaste emocional que implica sostener la imagen de “La Bichota” y la presión de mostrarse fuerte ante millones de seguidores - crédito Europa Press

En la charla, la cantante admitió que, a pesar del cariño y la admiración que recibe a diario, no es inmune a las críticas y las exigencias que le impone su rol de figura pública. “De mí se ha dicho de todo. De todo. Pero yo te puedo decir que duele, me duele, claro. Puedo entender que soy una extensión de muchas cosas, pero ¿quién me salva a mí?”, confesó la artista, quien a lo largo de su carrera ha sido vista como un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino.

Karol G compartió que, en los momentos más difíciles, ha encontrado refugio y fuerza en su familia y sus amigos, quienes la han acompañado desde sus inicios y continúan siendo su principal apoyo emocional. “Tengo un entorno súper especial. Crecer con el amor de mis papás y mis hermanas al nivel de lo cercano que me han ayudado demasiado. Es como que yo pienso que a mí me puede faltar lo que sea, pero el hecho de que ellos nunca me faltan me ayuda demasiado”, afirmó la cantante.

PUBLICIDAD

Karol G destacó el papel fundamental de su familia y amigos como su principal sostén emocional en los momentos difíciles - crédito REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY

Sin embargo, la artista también reconoció el papel fundamental que han jugado sus fans en su proceso personal y profesional. Durante la entrevista, relató que, aunque en ocasiones se siente abrumada por los mensajes de personas que aseguran que su música les ha cambiado la vida, también ha comprendido que el afecto y la gratitud de su audiencia le devuelven fuerzas. “Siento que además de mi familia y mis amigos, mis fans me salvan a mí con sus mensajes, con la forma tan linda que me miran cuando yo estoy en el show. Yo bajo y les tomo la mano, te lo juro que es como una mirada pura, es amor de verdad y siento que ellos me salvan a mí”, explicó.

En cuanto a su vida sentimental y la manera en que afronta el amor, Karol G se mostró honesta sobre las lecciones que ha aprendido. Reflexionó sobre la diferencia entre amar y soportar situaciones que no la representan ni la hacen feliz, reconociendo que “duele un montón, pero duele más quedarse que irse”. La artista insistió en la importancia de no perder la autoestima ni la identidad por permanecer en relaciones que no aportan bienestar.

PUBLICIDAD

Karol G reflexionó sobre las lecciones del amor y la importancia de no perder la autoestima por permanecer en relaciones que no la hacen feliz - crédito VisualesIA Infobae

Durante la conversación, la intérprete de Tropicoqueta también habló de su deseo de entregarse plenamente en una relación, dejando atrás la tendencia a reprimir sus emociones. “Si no estamos para entregarlo todo en una relación, pues para qué me meto en una relación. Yo ya hice eso, yo traté de reprimirme demasiado y no. También tengo esos momentos de tú, esos momentos que me rompen el corazón, esos momentos difíciles”, compartió.

La entrevista concluyó con Karol G agradeciendo el espacio para liberarse emocionalmente y reconociendo que, a pesar de los altibajos, se considera una persona bendecida por el amor de su familia, sus amigos y el apoyo incondicional de sus seguidores. Para la artista, compartir sus vulnerabilidades y hablar abiertamente de sus miedos se ha convertido en una forma de conectar, no solo con sus fans, sino también consigo misma.

PUBLICIDAD