Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

Jáminton Campaz denunció amenazas en su contra y a su familia por el fracaso de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Lindsey Wasson/AP Foto

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Jáminton Campaz fue uno de los jugadores que no terminó de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a la eliminación de la selección Colombia en octavos de final ante Suiza, en Vancouver, y fallar una de las opciones en el compromiso que acabó sin goles y luego derrota en penales 4-3.

De hecho, se conoció un informe de la Policía de Estados Unidos sobre las amenazas de muerte contra Campaz, las cuales fueron conocidas por el mismo jugador en sus redes sociales y causaron rechazo en distintos sectores de la sociedad en el país, además del apoyo al jugador.

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Por el momento, el atacante se encuentra en Rosario Central, viene de marcar gol y silenció buena parte de los rumores sobre su salida del club, incluso con una oferta del América de México, y se pronunció acerca de su futuro en el cuadro argentino, en el que mantiene el cariño de la afición.

Las amenazas contra Campaz

Aquella jugada contra Gregor Kobel en el tiempo extra, cuyo balón le quedó de frente al portero y lo mandó por encima del arco, marcó al atacante de 26 años en el combinado nacional, pues no solo provocó que el equipo fuera a los penales en los que fue eliminado, sino que se ganó una cantidad de comentarios negativos en redes sociales.

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El diario Información, citado por Diario AS, dio a conocer un informe de la Policía de Estados Unidos sobre las amenazas y episodios de acoso durante el Mundial 2026, en los que no solo los jugadores fueron víctimas de los aficionados, sino los jueces centrales.

Jáminton Campaz fue blanco de toda clase de comentarios y amenazas por su gol errado en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

Según los registros de las autoridades, Lionel Messi fue el más amenazado antes y durante el certamen, al punto de que recibió una llamada de un hombre que, según el medio, iban a uno de los estadios donde jugó con “bombas caseras y un AR-15”, mientras que Cristiano Ronaldo sufrió la mayor cantidad de actos de acoso.

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La Policía de Estados Unidos también recibió reportes de las amenazas de muerte contra Jáminton Campaz, el cual también tuvo un pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol, la cual mostró su apoyo al jugador en medio de la tensa situación.

Post de Camilo Pinto sobre las amenazas en contra de Jaminton Campaz - crédito X

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”, dijo.

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“La idea es salir bien”

Campaz también debió afrontar las noticias sobre su salida de Rosario Central, cuya oferta del América de México era la más cercana, pero ante la negociación caída, el jugador respondió con un gol en el triunfo 2-0 ante Aldosivi, por la Liga Profesional, y se pronunció al respecto.

“Si es hora de irme, me voy. La idea es salir bien, salir por la puerta grande y si no estamos para lo que es el partido de Libertadores, un partido hermoso. La Libertadores es un torneo que todos lo quieren jugar y pocos lo logran”, dijo el colombiano a Espn y añadió que quiere “aprovechar las oportunidades, jugar feliz y con alegría y saber que haciendo las cosas bien, el equipo va a llegar a grandes logros”.

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Jáminton Campaz empezó con buena forma el Torneo Clausura con Rosario Central - crédito FOTOBAIRES

Por su parte, Ángel Di María, referente de Central, habló al mismo medio sobre la posible salida de Campaz: “Vengo hace varios días diciéndole, pero lo que él decida va a ser lo mejor. Si se va, la gente va a ser feliz por él. Si se queda, la gente va a estar feliz, nosotros también. Es decisión de él, del club”.

“Como dije antes, el club a veces también necesita tener una venta. Es importante para el crecimiento. No somos Boca o River, que crean desde otra manera. Si se va, que sea muy feliz, y si se queda, obviamente nosotros vamos a ser muy felices”, finalizó.

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