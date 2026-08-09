Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia terminó como subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Ministerio del Deporte

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Colombia cerró con broche de oro los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizaron en Santo Domingo, República Dominicana, y pese a que México salió campeona de las justas nuevamente, la delegación nacional dejó una buena presentación.

Los cafeteros lograron récord en la tabla de medallería de los Centroamericanos, lo que confirmó el gran momento de varios atletas en el ciclo olímpico para Los Angeles 2028, así como la actuación de nuevas promesas en el deporte.

Los próximos retos para los atletas colombianos serán los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Argentina, conocidos como los Juegos Odesur, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el escenario para las nuevas promesas en el mundo, todo esto previo a los Panamericanos de Lima 2027, una de las justas más competitivas en el continente.

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Gran cierre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia cerró los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con su mejor producción histórica: terminó segunda detrás de México, sumó 91 oros y elevó a 266 su total de podios, un resultado que consolida su segundo subcampeonato consecutivo.

La delegación nacional mejoró lo hecho en San Salvador 2023, cuando había ganado 87 oros. Esta vez añadió cuatro títulos más y volvió a terminar por delante de Cuba, potencia continental, después de totalizar 98 platas y 77 bronces.

La dupla de Emily Minante y Gustavo Sánchez brilló en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte para conseguir la medalla de oro en la natación artística - crédito Comité Olímpico Colombiano

En la última jornada, el pesista Santiago Cossio se consagró bicampeón en la categoría de más de 110 kg, al imponerse en arranque con 190 kg y en envión con 220 kg. En el cierre de la competencia, Colombia agregó además dos platas en equipo acrobático de natación artística y en espada femenina por equipos en esgrima.

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Las otras medallas del día fueron dos bronces en la misma disciplina de halterofilia, logrados por Marcos Bonilla en la categoría de 110 kg: 166 kg en arranque y 205 kg en envión.

Colombia ganó 16 campeonatos y el levantamiento de pesas lideró la cosecha

La delegación obtuvo 16 campeonatos en ajedrez, BMX, bowling, gimnasia trampolín, ciclismo de ruta, ecuestre en salto, gimnasia artística, golf, levantamiento de pesas, patinaje artístico, natación artística, rugby 7, patinaje de velocidad, voleibol, waterpolo y esquí náutico.

El momento cuando el juez trinitense David Brown da como ganador al colombiano Juan Pablo Patiño en boxeo - crédito Comité Olímpico Colombiano

El deporte de mayor producción fue el levantamiento de pesas, con 20 medallas: 13 oros, 2 platas y 5 bronces. El otro gran aporte llegó desde el patinaje de carreras, también con 20 podios, repartidos en 12 oros, 5 platas y 3 bronces.

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El país compitió con 475 atletas: 212 mujeres y 263 hombres. Participó en 34 deportes y presentó una media de edad de 25,7 años.

Cuatro récords y nuevos títulos en pruebas donde Colombia no había ganado

Entre los resultados más destacados aparecieron cuatro récords centroamericanos. Los firmaron Flor Denis Ruiz en lanzamiento de jabalina con 67,34 metros, Sirena Rowe en los 50 metros libre de natación con 24,89 segundos, Julieth Rodríguez en envión con 137 kg en la categoría de 69 kg y Yeison López en arranque con 182 kg en la división de 88 kg.

La actuación colombiana también dejó los primeros oros en tres frentes: el voleibol masculino, los 100 metros planos del atletismo con Ronal Longa y los e-sports en Moba League of Legends con Jairo Urbina y Sergio Batista.

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La selección Colombia femenina también destacó con su medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Entre los multimedallistas sobresalieron María José Rodríguez en bowling y Ángel Barajas en gimnasia artística, ambos con cuatro oros y una plata. Gustavo Sánchez, en natación artística, obtuvo tres oros y cuatro platas.

Kollin Castro, en patinaje de velocidad, ganó tres oros y tres platas. Juan Mantilla y Jhon Tascón, también en patinaje de velocidad, terminaron con tres oros, una plata y un bronce, mientras que Daniela Verswyvel, en esquí náutico, sumó tres oros y una plata.

El Ministerio del Deporte, a través de un comunicado, informó que destinó $3.662 millones para la participación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

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