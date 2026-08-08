El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Juan Fernando Quintero volvió al Independiente Medellín después de nueve años, pese a sus altos costos para el fichaje - crédito DIM

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Independiente Medellín sorprendió en el fútbol colombiano con la contratación de nada menos que Juan Fernando Quintero, volante de 33 años que salió de River Plate, destacó en el Mundial 2026 y el club hizo un esfuerzo económico enorme para su fichaje.

Sin embargo, la vinculación de “Juanfer” también quedó atada a la venta de abonos para la Liga BetPlay, pues antes de que se conociera lo del jugador, el club no tenía asegurado el lleno total en el estadio Atanasio Girardot y necesita el apoyo de los aficionados para cumplir la meta.

Por otro lado, el jugador empezará las prácticas para quedar en condiciones para su debut en el campeonato colombiano, el cual sería en la quinta jornada ante Internacional en Bogotá, o en la ida de los octavos de Copa BetPlay frente al Deportivo Pasto.

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“Armamos una fiesta la hpta”

En el momento en que el volante de 33 años se presentó con la camiseta roja, el club tenía un objetivo claro: empujar una nueva fase de venta de abonos para el segundo semestre y garantizar no solo el apoyo de los hinchas en las tribunas, sino pagar el fichaje.

Desde ahí, el Medellín informó que se vendieron 3.000 abonos en cuestión de dos horas, justo después de que se presentara el video con el saludo de Juan Fernando Quintero y los precios de las tribunas para los partidos de la Liga BetPlay 2026-II, pero que dejó afuera a la Copa Colombia.

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Estos son los precios de la tercera etapa de abonados en el Medellín para la Liga BetPlay - crédito DIM

En la tarde del viernes 7 de agosto, el Medellín tenía 10.000 abonados para el segundo semestre, tal como lo confirmó cuando anunció la tercera fase de la venta, y el objetivo era llegar a las 40.000 entradas garantizadas hasta diciembre.

Cerca de las 6:00 p. m. del 7 de agosto, el Poderoso reportó 13.711 abonos asegurados para la Liga BetPlay, así que pidió ayuda a los hinchas para llegar a la cima: “Si cada uno de los abonados trae dos amigos, armamos una fiesta la hpta en el Atanasio este semestre. Vamos entre todos por la meta”.

Medellín se acercó a los 14.000 abonados tras el fichaje de Juan Fernando Quintero - crédito DIM

Cabe recordar que Medellín tiene plazo hasta el 10 de agosto para conseguir esas 40.000 personas que garanticen el lleno del Atanasio Girardot y ayuden al club a que se garantice el contrato del mediocampista hasta junio de 2027.

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“Faltan ustedes”

Para motivar a los hinchas a creer en el Poderoso, que venía de una pésima campaña en el primer semestre y ser eliminado hace poco de la Copa Sudamericana, el mismo Juan Fernando Quintero se pronunció en un video para mostrar su felicidad por volver al equipo.

“Viviendo un sueño, no solo para mí, sino para mi familia y todos mis seres allegados y queridos. Esta es mi familia, es el equipo que amo, así que les deseo lo mejor. Les agradezco en el alma a toda la junta directiva, a todo el club”, dijo el ex mediocampista de River.

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El volante firmó contrato con el Poderoso después de salir de River Plate y quedar como agente libre, en su cuarta vuelta al fútbol colombiano - crédito DIM

Además de eso, Quintero invitó a los hinchas para que se abonen y den su parte para cubrir su fichaje, el cual no se sabe cuánto costó, pero es elevado: “Ahora faltan ustedes para que llenemos este estadio, para que cada que juegue el Medellín sea una fiesta, todos podamos acompañar y vivamos juntos esta linda alegría. Un abrazo y muchas bendiciones”.

Quintero, declarado hincha del Medellín, jugó en el club durante el primer semestre de 2017, disputó 36 encuentros entre la Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Libertadores, marcó 16 goles y 10 asistencias, cifras muy buenas de su primera etapa con el Poderoso de la Montaña y desea repetir para lo que queda de la temporada 2026.

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