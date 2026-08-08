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América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay

El equipo dirigido por David González recibirá al más veces campeón del fútbol colombiano, con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones

-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
El equipo dirigido por David González suma tres triunfos en tres partidos antes de enfrentar a América de Cali-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
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El campeonato colombiano tendrá uno de los partidos más atractivos en el comienzo de la Liga BetPlay 2026-II, cuando Atlético Nacional visite Cali para jugar ante los “Diablos Rojos”.

El “Verdolaga” dirigido por Lucas González viene en un buen momento deportivo al igual que el cuadro rojo de David González, lo que hace que sea un duelo atractivo entre dos de los equipos más importantes de nuestro país.

-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
Atlético Nacional todavía no recibió goles antes del cruce con América de Cali y mantuvo su arco en cero en tres fechas-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

El partido se disputará el 9 de agosto de 2026 desde las 8:15 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través del canal Win + Fútbol y en la aplicación de Win Play.

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El árbitro del juego será el atlanticense Bismarks Santiago, y en el VAR lo acompañará el bogotano Lisandro Castillo.

Cómo llegan ambos equipos al juego

América de Cali

-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
Los "Diablos Rojos" rompieron una racha negativa sin triunfos en el estadio Palogrande de Manizales-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

El 5 de agosto de 2026, América de Cali derrotó por 1-0 al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, y rompió una racha de 19 años sin ganar en dicho lugar, siendo su último triunfo hasta ese entonces, el 8 de abril de 2007 por 3-2 con el doblete de Mauricio Mendoza y de Jorge Banguero.

En un duelo que dejó al “Blanco Blanco” con 10 hombres tras la expulsión de Jeffry Zapata al 45 de partido, la única anotación del juego llegó al minuto 71 por medio de un cabezazo del defensor Dany Rosero al 71 de juego.

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A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco juegos:

  • 5 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 0-1 América de Cali
  • 2 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 7-0 Boyacá Chicó
  • 29 de julio de 2026 - Copa BetPlay: Real Cartagena 1-1 América de Cali
  • 26 de julio de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali
  • 21 de julio de 2026 - Copa BetPlay: América de Cali 2-1 Real Cartagena

Atlético Nacional

-crédito Andrés López/Colprensa
El verde se hizo fuerte en Montería, ante un equipo que lucha por no descender-crédito Andrés López/Colprensa

Atlético Nacional por su parte venció por 3-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, el 2 de agosto de 2026.

Con los goles de Marlos Moreno al minuto 7, de Andrés Sarmiento al 19 y de Alfredo Morelos al 32 de partido, el equipo de Lucas González llegó a su primera victoria. en medio de que acumula dos juegos aplazados en el campeonato colombiano.

Así viene el cuadro antioqueño en sus últimos cinco juegos:

  • 2 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 0-3 Atlético Nacional
  • 28 de julio de 2026 - Copa BetPlay: Tigres 0-2 Atlético Nacional
  • 21 de julio de 2026 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Tigres
  • 17 de julio de 2026 - Amistosos internacionales: Atlético Nacional 1-2 Deportivo Táchira (Venezuela)
  • 8 de junio de 2026 - Final Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 Junior
-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa
Atlético Nacional llega al partido como líder de la Liga BetPlay 2026-II con puntaje perfecto tras tres fechas-crédito José Luis Guzmán-El País/Colprensa

En lo que se refiere al último duelo entre verdes y rojos, hay que ir al 4 de febrero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot cuando el entonces equipo dirigido por Diego Arias venció por 2-1 a los vallecaucanos.

El primer gol de Atlético Nacional llegó por intermedio de Milton Casco al minuto 13, pero el atacante Dylan Borrero empató las acciones al 15 de juego.

Más adelante, en la parte complementaria, Juan Manuel Rengifo al 61 de partido le dio la victoria al cuadro “Verdolaga”.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

  • 4 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 América de Cali
  • 8 de diciembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-2 Atlético Nacional
  • 20 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 América de Cali
  • 16 de noviembre de 2026 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional
  • 2 de noviembre de 2026 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

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