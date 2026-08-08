Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Declaraciones de Jorge Barón, el reconocido presentador con amplia trayectoria por el programa 'El show de las estrellas' - crédito @JorgeEBaron/X

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El reconocido presentador y empresario Jorge Barón se sumó a la ola de mensajes públicos dirigidos al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el día de su posesión oficial.

El saludo, difundido por su hijo Jorge Barón Jr. a través de un video publicado en la red social X el viernes 7 de agosto de 2026, estuvo marcado por un tono de optimismo, confianza y un llamado a la unidad nacional.

En el mensaje, Barón expresó: “Presidente Abelardo de la Espriella, reciba un cordial y afectuoso saludo junto a mi más sinceras felicitaciones por la alta responsabilidad que asume al tomar posesión como presidente de la República de Colombia.”

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El comunicador, conocido por décadas de presencia en la televisión nacional y su labor de promoción cultural, destacó la trascendencia del momento y reconoció la expectativa generada en diferentes sectores del país ante el inicio del nuevo mandato presidencial.

El saludo de Barón fue más allá de una simple felicitación protocolar. En su intervención, el presentador de El show de las estrellas destacó una confianza explícita en las capacidades y el compromiso del nuevo jefe de Estado.

Jorge Baron Jr. compartió el mensaje que su padre grabó vía X - crédito @JorgeEBaron/X

“Como millones de colombianos, confío en que su preparación, su sentido de responsabilidad y su amor por nuestra patria será guía para actuar con sabiduría, prudencia y firmeza, pensando siempre en el bienestar de todos los colombianos”, dijo Barón sobre De la Espriella.

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Con estas palabras, el empresario reflejó el sentir de una parte importante de la opinión pública que observa la llegada de Abelardo de la Espriella al poder como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y la cohesión social.

Durante el video, que circuló en redes y se viralizó en cuestión de horas, Barón resaltó cualidades que, a su juicio, distinguen al nuevo mandatario.

“Su rigurosa formación, disciplina y capacidad de trabajo son cualidades que el país reconoce y confío en que ese liderazgo, tan sereno como preparado, contribuirá a construir consensos y tomar decisiones responsables en favor del bien común”, expuso el presentador.

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El presentador, cuya trayectoria se distingue por su cercanía con distintas regiones y comunidades colombianas, apeló también a la dimensión espiritual y al papel de los valores en la conducción política.

En su saludo, Barón deseó para De la Espriella en su nueva etapa como líder de la Nación: “Que Dios, Nuestro Señor y la Virgen le guarde muchos años y le conceda el discernimiento para guiar nuestra nación por caminos de justicia y desarrollo”.

El propio Barón cerró su declaración con un llamado al compromiso colectivo y un deseo de trascendencia histórica para el nuevo gobierno.

“Con cariño y el compromiso que siento por Colombia, le deseo un gobierno exitoso que deje una huella positiva en nuestra historia. ¡Firmes por la patria, nuestra patria milagro!”

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Qué dijo De la Espriella en su primer discurso oficial como presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda a su llegada al Cantón Militar Pichincha tras jurar como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, el viernes 7 de agosto en Cali (Valle del Cauca) - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

El 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia en una ceremonia realizada en la Universidad Santiago de Cali (USC) y luego pronunció su primer discurso como jefe de Estado en el Cantón Militar Pichincha.

Durante su intervención, “el Tigre” dijo que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas”.

De la Espriella expresó que su gobierno buscará cerrar un “largo capítulo de resignación nacional”, impulsando una transformación profunda y gobernando con apertura y sin intransigencia.

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Asimismo, él reiteró su compromiso de convocar a todos los ciudadanos y demostrar a quienes no lo apoyaron que el objetivo central de su administración será garantizar el bienestar común.

Frente a las dudas sobre la transparencia en las elecciones del 21 de junio de 2026, defendió la legitimidad de su victoria: “Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano. Le digo a toda la ciudadanía: en el Gobierno de El Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia.”

“El Tigre” también reconoció el trabajo del vicepresidente José Manuel Restrepo en el proceso de empalme y la lucha contra la corrupción, y anunció una “regeneración del país” basada en la generación de confianza y empleos dignos.

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En relación con la seguridad, el presidente recordó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y criticó la gestión de Gustavo Petro en la lucha contra el crimen, resaltando el trabajo de Álvaro Uribe Vélez en reducción de la violencia.

El nuevo jefe de Estado ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir sin tregua a todas las estructuras criminales: “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”.

De paso, De la Espriella anunció la construcción de megacárceles y la erradicación de cultivos ilícitos por fumigación, defendiendo el retorno a la agricultura legal.

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Seguido a lo anterior, el presidente garantizó el respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, asegurando que su gobierno no buscará reformar la Constitución para extender su mandato: “Gobernaré durante los cuatro años que ordena la Constitución”.

Sobre la lucha contra la corrupción, prometió cero tolerancia y la implementación de métodos modernos para detectar y perseguir irregularidades, además de informar a las autoridades sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior.

El presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a combatir a la criminalidad - crédito Luisa González/Reuters

El mandatario adelantó un decreto de congelamiento del gasto público, pero preservará los programas sociales para la población más vulnerable, y anunció reformas para simplificar el sistema tributario y eliminar el impuesto al patrimonio.

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Además, planteó la reactivación de Ecopetrol y el impulso de la industria de hidrocarburos, incluyendo el fracking responsable.

De la Espriella afirmó que no tolerará violencia contra mujeres, niños y adolescentes, proponiendo cadena perpetua para estos delitos. Destacó que trabajará por la inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores y grupos vulnerables para que accedan a empleo, salud, educación y vivienda.

El jefe de Estado finalizó su discurso al confesar: “Mi mayor fuente de angustia, lo confieso, son los pobres y por ellos me la voy a jugar, por ellos me voy a hacer moler”.