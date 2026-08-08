Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Alejandra Salguero compartió imágenes del momento en que Bernal rompió la puerta de su vivienda tras una discusión por un teléfono móvil - crédito @alejandrasalguero04/ Instagram

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Tebi Bernal, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, regresó al centro de la conversación pública meses después del final del reality, donde fue noticia por iniciar un vínculo sentimental con otra persona mientras seguía en una relación con la modelo Alejandra Salguero.

Semanas antes de la conclusión del programa, ambos habían confirmado la ruptura, aunque continuaron manteniendo contacto cercano, una situación que gradualmente fue perdiendo relevancia.

Fue hasta la noche del 7 de agosto que la expareja volvió a estar en el centro de la conversación luego de que Alejandra compartiera una historia en sus redes sociales en donde se le ve teniendo un altercado con Bernal, que según lo que describe la modelo se debió a un malentendido que fue escalando hasta que al parecer Bernal habría burlado la seguridad del edificio de Alejandra hasta llegar a la puerta de su apartamento.

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Tebi Bernal, envuelto en polémica tras irrumpir en el apartamento de su expareja Alejandra Salguero- crédito @alejandrasalguero04/Instagram - Canal RCN

En el video compartido por Alejandra, que al parecer grabó una amiga de ella que se encontraba en el lugar, se ve que desde adentro del apartamento la modelo le reclama por haber sobrepasado la seguridad. “No tenías por qué entrarte”, le reclama, momento en que un fuerte golpe por parte del exparticipante de La casa de los famosos termina por abrir la puerta y se le ve ingresando al lugar.

Según lo que explica la modelo en el texto con el que acompañó el video, al parecer le pidió ayuda a Tebi hace unos días porque había sido víctima de un robo. “Me robaron hace unos días, me ofreció ayuda y todo el tiempo ha estado acosándome. Recurro a mostrar un poco de su personalidad (...) Él pasó la seguridad de la unidad, nunca respeta las normas, me engañó y todos lo vimos y ahora piensa que puede seguir en mi vida como si nada. Necesito paz y el acercarse a mi hijo solo fue una excusa”, explicó Salguero.

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Tras la entrada forzada, Bernal exigió la devolución de un teléfono y reaccionó con enojo al saber que estaba siendo grabado - crédito Canal RCN Prensa

Al momento en que Tebi entra al apartamento, Alejandra lo alerta de que está siendo grabado. Grábame, me importa un culo. Devuélveme el celular ya”, dice Tebi notablemente enojado, además de pedirle a la amiga de Alejandra que no se metiera en la situación.

En otra parte de las imágenes, Tebi se queda en la cocina del lugar mientras reitera que quiere “su celular de regreso”, pues al parecer Bernal le prestó uno por el robo que sufrió su expareja. En medio del altercado, ella intenta explicar que aún está pasando algunos datos de ese teléfono a otro. “No me importa, sacas lo peor de uno siempre”, replicó el exparticipante del reality. “Mari, qué pena contigo”, le dijo la modelo a la amiga que estaba grabando, lo que desató un nuevo relcamo de Tebi. “¿Mari, ¿qué pena?, es que mira lo que me hiciste hacer", dijo él refiriéndose a la entrada violenta que tuvo al edificio.

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El incidente concluyó con la llegada de la policía, a quien Alejandra explicó la agresión sufrida y el daño material provocado por su expareja - crédito @alejandrasalguero04/ Instagram

En ese momento entró uno de los vigilantes del edificio que Alejandra tuvo que llamar para poder controlar la situación. “Amigo, mire, pedí un favor y mira lo que me hicieron”, dijo ella a la seguridad del edificio. “Yo hablé claro y la que paga acá el arriendo soy yo, no otra persona, por eso necesito que llamen a la policía”, le pidió la modelo al vigilante.

En el siguiente video compartido por ella se ve cómo la conversación sube de nivel y se escucha a Tebi justificar su comportamiento mientras esperan que llegue la policía. “¿Esto era lo que querías ver de mí?, te lo dije", dijo Tebi. Me dañaste la puerta", replicó Alejandra. “Esto pasa porque usted no es capaz de asumir sus cosas”, le respondió Tebi. “Este tipo no puede entrar porque es un loco demente (...) Dañó la puerta, marica, ¿esa puerta cuánto cuesta?“, dijo Salguero.

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El altercado continuó mientras Tebi pedía que le devolvieran el teléfono que le prestó a su expareja, sin embargo, Alejandra le dijo que no se podía ir porque había llamado a la policía. Al final de las publicaciones se ve el momento en que llega un oficial de policía, instante en que la modelo le explica: “Mira, él es mi expareja y me rompió la puerta”.

La última publicación de Salguero mostró el estado en que quedó la puerta, reflejo del ingreso violento y el conflicto vivido en su vivienda - crédito @alejandrasalguero04/ Instagram

Las historias de Salguero concluyen con una imagen en la que se aprecia el daño causado a la puerta de su apartamento: la chapa resultó destruida y parte de la madera que la recubre quedó rota tras el ingreso forzado de Tebi.

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