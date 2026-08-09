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Dj colombiano fue detenido por el ICE junto con su esposo en Estados Unidos: planeaba organizar fiestas después de los conciertos de Karol G

Las autoridades migratorias norteamericanas aseguran que las visas de los ciudadanos se vencieron

Dj Tunjo fue detenido por el ICE con su pareja. Permanecerán privados de la libertad mientras definen su situación migratoria - crédito @iamtunjo/IG
Dj Tunjo fue detenido por el ICE con su pareja. Permanecerán privados de la libertad mientras definen su situación migratoria - crédito @iamtunjo/IG
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Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a otro colombiano. Se trata de Omar David Panqueva, conocido en redes sociales como como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez. De acuerdo con El País, los ciudadanos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) norteamericano cuando llegaron al Aeropuerto Midway de Chicago para abordar un vuelo a Washington D. C.

De acuerdo con el informativo citado, el artista y su pareja tenían previsto recorrer varias ciudades del país para participar en fiestas posteriores a los conciertos de la cantante colombiana Karol G. Sin embargo, la agenda del DJ permanece suspendida debido a su detención.

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Sobre su situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la pareja fue arrestada por las autoridades bajo el argumento de que permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas. El informativo aseguró que, de acuerdo con la versión de la entidad estadounidense, sus permisos de ingreso y estancia en el país expiraron en 2022, y por esa razón quedaron bajo custodia de las autoridades.

El ICE y las autoridades migratorias aseguran que las visas de los ciudadanos detenidos se vencieron - crédito CJ Gunther/Reuters
El ICE y las autoridades migratorias aseguran que las visas de los ciudadanos detenidos se vencieron - crédito CJ Gunther/Reuters

Sin embargo, los apoderados de la pareja tienen una lectura distinta del caso. El abogado Enrique Espinoza, citado por el medio, afirmó que Panqueva y Páez presentaron su solicitud de asilo dentro del plazo previsto por la ley estadounidense y que ambos expedientes continúan pendientes.

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Adicionalmente, explicó que los dos cuentan con permisos de trabajo y que tienen números de Seguro Social. Además, aseguró que cumplieron con todos los requisitos exigidos por las autoridades migratorias para la tramitación de un pedido de protección.

Por su parte, familiares del artista colombiano y su esposo dijeron al medio Block Club Chicago que ambos llegaron a Chicago en 2021. Mientras se resuelve su situación migratoria, los ciudadanos permanecerán detenidos en un centro de detención de Indiana. Por el momento, se sabe que Páez tiene una audiencia ante un juez de inmigración programada para el 19 de agosto de 2026.

El caso de Beto Coral, otro colombiano detenido y deportado

El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X
El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos violaron todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

La situación que enfrenta el Dj colombiano no es la primera que se reporta en los medios de comunicación. El 16 de junio de 2026, el influenciador y activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), debido a una presunta irregularidad en su situación migratoria.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el influenciador superó el tiempo de permanencia permitido para él conforme al tipo de visa que tenía.

Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años”, precisó el Departamento de Seguridad Nacional.

Por varios días, Coral permaneció detenido y, según algunas denuncias, se presuntamente violaron sus derechos fundamentales mientras estuvo privado de la libertad. Mientras estuvo detenido, trató de defender su estancia en Estados Unidos, alegando que había hecho una solicitud de asilo.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses determinaron que no cumplió con la normativa migratoria y lo deportaron a Colombia. En sus redes sociales, publicó un mensaje al respecto.

El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X
El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

“Todos conocen ya las razones por las cuales he sido detenido. Daré muy pronto todos los detalles de mi detención y los tratos recibidos durante la misma (...). Lo más importante en estos momentos es sacar a mi familia de forma urgente de ese país, ya que corren peligro. Agradezco a todos su apoyo y comprensión”, indicó el activista colombiano.

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